Вольф: Мы вели переговоры с Алонсо, но надо уважать его контракт

«Да, у нас были контакты с Фернандо Алонсо этой зимой. Он отличный пилот, и я очень его уважаю, он важен для Формулы-1. Мы вели с ним переговоры, но вынуждены были уважать его контракт с “Маклареном”, потому наше общение не дало никакого результата. Его контракт стал единственной помехой для нас.



Нам не хватает борьбы с “Маклареном”, я не знаю, что у них не получается. Это большая команда, а “Хонда” — крупный производитель. Алонсо нелегко принять тот факт, что он не может бороться за победу.



В целом же межсезонье было очень сложным для нас. Трудная зима. После ухода Нико нам пришлось искать пилота, кроме этого, появление нового регламента не оставило нам ни одного дня для отдыха», — приводит слова Вольфа Movistar.