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28 марта 2017, 21:48 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Борьба с Феттелем будет сложнее, чем с Росбергом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз отдал должное Себастьяну Феттелю, заявив, что борьба с немцем в этом сезоне будет сложнее, чем его противостояние с Нико Росбергом в минувшем году.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон в очередной раз отдал должное Себастьяну <span class=error>Феттелю</span> заявив что борьба с немцем в этом сезоне будет сложнее чем его противостояние с <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росбергом</span> в минувшем году. Увеличить
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«Определённо это будет сложнее. Я вообще думаю, что в этом году за титул будут бороться лучшие. Очевидно, было бы здорово, если бы Алонсо также мог включиться в эту борьбу, но думаю, что этого не случится в скором времени.

Но по крайней мере у нас есть великолепный Феттель. Я очень рад борьбе с ним и с “Феррари”. Наши отношения с Феттелем всегда были очень уважительны», — приводит слова британца Die Welt.
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