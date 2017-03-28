Хэмилтон: Борьба с Феттелем будет сложнее, чем с Росбергом
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в очередной раз отдал должное Себастьяну Феттелю, заявив, что борьба с немцем в этом сезоне будет сложнее, чем его противостояние с Нико Росбергом в минувшем году.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Определённо это будет сложнее. Я вообще думаю, что в этом году за титул будут бороться лучшие. Очевидно, было бы здорово, если бы Алонсо также мог включиться в эту борьбу, но думаю, что этого не случится в скором времени.
Но по крайней мере у нас есть великолепный Феттель. Я очень рад борьбе с ним и с “Феррари”. Наши отношения с Феттелем всегда были очень уважительны», — приводит слова британца Die Welt.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter