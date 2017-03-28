МитДжет «разогреет» «Формулу-1» в Сочи

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Менеджмент «Формулы-1» повторно заключил контракт с российской гоночной серией Mitjet 2L (МитДжет) на проведение гонки поддержки во время этапа Гран-при России в Сочи. Это будет уже второй сезон, когда отечественный этап «Королевских гонок» сопровождает российское же соревнование. Раньше эти функции выполняли иностранные проекты.

По информации «Известий», официально договор между организациями был подписан на прошлой неделе, что подтвердили в руководстве серии.

— В 2016 году мы стали первой российской серией, выступившей гонкой поддержки «Формулы-1», — сообщил «Известиям» руководитель МитДжет Борис Шульмейстер. — Это дало нам бесценный опыт сотрудничества с лучшим автогоночным проектом мира, а менеджмент Ф-1 признал организацию серии МитДжет высококлассной. Если в прошлом году мы вели длительные переговоры и партнеры из «Формулы-1» досконально нас изучали, то в этом году диалог уместился в несколько дней. Сам факт того, что в Сочи пройдет российская серия, многое значит. Тем более что «Сочи Автодром» — родной дом МитДжет, мы базируемся здесь 365 дней в году.

Ранее владелец серии МитДжет Сергей Егоров сообщал, что изначально менеджмент проекта планировал организовать гонку поддержки не только на Гран-при в Сочи, но и на Гран-при в Монако. Но в 2017 году провести соревнование не позволяет календарь «Формулы-1».

— Два проекта — в Сочи и в Монако — очень сложно организовать с точки зрения логистики, поскольку временная дистанция между этими двумя этапами меньше месяца, — сказал Егоров. — Для качественной организации этого времени недостаточно. Но идею выступления в качестве гонки поддержки Гран-при в Монте-Карло мы далеко не откладываем. Если в будущем календарь этапов позволит нам об этом думать, то обязательно выйдем с предложением менеджменту «Формулы-1».

Российский этап Ф-1 на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке проводится с 2014 года. В 2016 году гонку поддержки в Сочи впервые организовала российская серия МитДжет. В 2017-м четвертый этап чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при России в Сочи пройдет с 28 по 30 апреля. Шестой этап — Гран-при Монако — состоится с 25 по 28 мая.

— В прошлом году я сам выступал в качестве пилота гонки поддержки в рамках сочинского Гран-при, — рассказал Борис Шульмейстер. — Это что-то фантастическое! Когда ты много лет смотришь на гонки «Формулы-1» либо с трибуны, либо по телевизору, а потом сам оказываешься в рамках формульного уикенда на трассе… Это эмоции на всю жизнь. Гонка поддержки проходит согласно алгоритму проведения гонок «Формулы-1»: огромное количество зрителей на трибунах, фантастический антураж, прямая трансляция на федеральном канале и тот самый подиум, на который через пару часов выйдут триумфаторы основного заезда. Даже шампанское то же.

По словам Сергея Егорова, попадание в обойму «Формулы-1» расширяет возможности серии, так как позволяет привлекать наиболее перспективных пилотов.

— Многие гонщики мечтают увидеть работу Ф-1 изнутри, — сказал Егоров. — И теперь мы имеем возможность ознакомиться со структурой лучшего автоспортивного проекта планеты — это дорогого стоит. Кроме того, выступление пилотов МитДжет смогут оценить владельцы команд Ф-1. Другого такого шанса может не быть.