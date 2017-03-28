МитДжет «разогреет» «Формулу-1» в Сочи
Российская серия второй раз проведет гонку поддержки отечественного этапа самых престижных автоспортивных соревнований.
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Менеджмент «Формулы-1» повторно заключил контракт с российской гоночной серией Mitjet 2L (МитДжет) на проведение гонки поддержки во время этапа
По информации «Известий», официально договор между организациями был подписан на прошлой неделе, что подтвердили в руководстве серии.
— В 2016 году мы стали первой российской серией, выступившей гонкой поддержки «Формулы-1», — сообщил «Известиям» руководитель МитДжет Борис Шульмейстер. — Это дало нам бесценный опыт сотрудничества с лучшим автогоночным проектом мира, а менеджмент Ф-1 признал организацию серии МитДжет высококлассной. Если в прошлом году мы вели длительные переговоры и партнеры из «Формулы-1» досконально нас изучали, то в этом году диалог уместился в несколько дней. Сам факт того, что в Сочи пройдет российская серия, многое значит. Тем более что «Сочи Автодром» — родной дом МитДжет, мы базируемся здесь 365 дней в году.
Ранее владелец серии МитДжет Сергей Егоров сообщал, что изначально менеджмент проекта планировал организовать гонку поддержки не только на
— Два проекта — в Сочи и в Монако — очень сложно организовать с точки зрения логистики, поскольку временная дистанция между этими двумя этапами меньше месяца, — сказал Егоров. — Для качественной организации этого времени недостаточно. Но идею выступления в качестве гонки поддержки
Российский этап Ф-1 на трассе «Сочи Автодром» в Олимпийском парке проводится с 2014 года. В 2016 году гонку поддержки в Сочи впервые организовала российская серия МитДжет. В 2017-м четвертый этап чемпионата мира «Формулы-1»
— В прошлом году я сам выступал в качестве пилота гонки поддержки в рамках сочинского
По словам Сергея Егорова, попадание в обойму «Формулы-1» расширяет возможности серии, так как позволяет привлекать наиболее перспективных пилотов.
— Многие гонщики мечтают увидеть работу Ф-1 изнутри, — сказал Егоров. — И теперь мы имеем возможность ознакомиться со структурой лучшего автоспортивного проекта планеты — это дорогого стоит. Кроме того, выступление пилотов МитДжет смогут оценить владельцы команд Ф-1. Другого такого шанса может не быть.
Гоночная серия Mitjet 2.0 создана в 2012 году французским гонщиком
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