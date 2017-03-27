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27 марта 2017, 19:44 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Палец вернулся!» СМИ — о Гран-при Австралии и победе Феттеля

Сможет ли Феттель бороться с Хэмилтоном за титул, как быть «Макларену» с «Хондой» и чем плохи новые машины — зарубежные СМИ о старте сезона.

Пилоты Формулы-1 перед Гран-при Австралии. Увеличить
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© Reuters

Гран-при Австралии подарил «Феррари» 225-ю победу в Формуле-1 и вывел Себастьяна Феттеля на первое место общего зачёта — впервые с 2014 года в чемпионате лидирует соперник «Мерседеса». После того как страсти по первой гонке улеглись, в паддоке стали задаваться вопросом: действительно ли новый сезон уже не будет для «Серебряных стрел» лёгкой прогулкой?

Об этом, а также очередном провале «Макларена» и новых машинах — в обзоре зарубежной прессы.

«Формула-1 должна быть довольна»

«Этот Гран-при стал наградой и символом надежды на предстоящий сезон не только для “Феррари” и её фанатов, высыпавших на трассу сразу после финиша, но и для всех остальных, кто ждёт напряжённой борьбы. Сражение Хэмилтона и Феттеля в 20 частях — что может быть интереснее?» — пишет Джеймс Макэвой из The Daily Mail. Удивительно, но британская пресса с восторгом восприняла поражение Льюиса Хэмилтона.

«Три года господства “Мерседеса” позади. На этот раз бессменные чемпионы мира ничего не смогли сделать с Себастьяном Феттелем и “Феррари”, — пишет Жиль Ричардс из The Guardian. — Конечно, Альберт-парк не похож на другие трассы и пока рано делать выводы, но разве могли мы надеяться на большее в преддверии первой гонки сезона? Формула-1 должна быть довольна, что по крайней мере две команды готовы сражаться между собой на самом высоком уровне».

«Феррари» проснулась! — гласит заголовок La Gazzetta dello Sport. — Великолепная победа Феттеля, который даже не устал по пути на подиум, подарила всем в «Феррари» огромную радость — это первый успех после 27 гонок ожидания".

Итальянская пресса также с радостью восприняла новости о победе своей команды, однако к перспективам борьбы «Феррари» за чемпионство остаётся более сдержанной — и на фоне прошлогодних неудач это совершенно неудивительно. «Почивать на лаврах нельзя, — продолжает издание. — Если бы не авария Алонсо, “Феррари” победила бы в Мельбурне и в прошлом году, но чемпионат был безвозвратно упущен. Важно найти скорость в квалификации: в этом компоненте “Мерседес” пока впереди, но главное — сохранить тот импульс, который позволяет команде прибавлять в гонках».

«Долгожданная битва»

После победы Феттеля, которая задолго до финиша заезда перестала вызывать у зрителей сомнения, большинство журналистов предсказывают, что Себ включится в борьбу за титул, где его главным соперником станет Льюис Хэмилтон. Так что СМИ готовятся к схватке двух самых титулованных пилотов современности.

«Три года победы «Мерседеса» душили спорт, но «Феррари» отобрала у них пальму первенства с необычайным изяществом. Гарцующий жеребец наносит удар! — восхищается выступлением «Скудерии» Оливер Браун из The Telegraph. — Нас ждёт долгожданная битва Феттеля и Хэмилтона, выдающихся пилотов своего поколения».

«Палец вернулся. «Феррари» победила «Мерседес», Феттель победил Хэмилтона — и они победили в честном и прямом противостоянии, — хвалит «Скудерию» редакция Sky Sports. — В конце прошлого года Себ немного сдал на фоне Кими Райкконена, но в этот уик-энд он вернулся в своей лучшей форме».

«Феттель и Хэмилтон утверждают, что они счастливы возможности сражаться друг с другом за чемпионство. За последние десять лет эти двое выиграли семь титулов, однако лишь один раз оба сохраняли шансы на чемпионство вплоть до последней гонки — в 2010 году, — напоминает портал GPUpdate. — В те годы доминировал «Ред Булл» и Льюису не удавалось побороться, а до этого — в 2008-м — Себ выступал за «Торо Россо» и был далёк от борьбы за главную награду. Как и в последние годы постоянных побед «Мерседеса».

«Для борьбы в суде у “Хонды” больше ресурсов»

Гран-при Австралии стал ещё одной гонкой в череде неудач «Макларена». Проблемы с моторами у британской команды возникли ещё на тестах — за две недели инженеры сменили едва ли не десяток моторов. В Мельбурне силовые установки были более надёжными, однако нехватка мощности продолжает ощущаться, в то время как выхода из кризиса по-прежнему не видно.

«Это уже третий сезон возрождённого партнёрства “Макларена” и “Хонды”, и за это время они не поднимались в Гран-при выше пятого места. Но проблемы с моторами продолжаются, и в Мельбурне команда столкнулась с новыми, — пишет Джеймс Грей из The Daily Express. — “Хонда” утверждает, что днём и ночью работает, чтобы отыграть отставание, однако во время гонки Стоффелю Вандорну после потери мощности пришлось вручную перезапускать силовую установку, а Фернандо Алонсо перед своим сходом уступал на прямых по 30 км/ч. Хасегава обещает, что скорость придёт, но сроков не называет».

«В Австралии моторы “Хонды” оказались более надёжны, чем на тестах, но проблемы с вибрацией остаются, в связи с чем инженерам приходится уменьшать мощность, — пишет редактор BBC Sport Эндрю Бенсон. — “Макларен” уже обратился к “Мерседесу” с запросом о поставке немецких моторов в будущем, хотя контракт с “Хондой” рассчитан ещё на несколько лет».

По информации BBC Sport, сейчас «Хонда» приносит «Макларену» порядка $70 млн в год, а вместе с бесплатной поставкой моторов вклад японцев в бюджет команды оценивается в $90−100 млн. Если в Уокинге решат отказаться от работы с «Хондой», «Макларену» придётся найти эти деньги где-то в другом месте, а также вступить в длительную судебную тяжбу со своим партнёром. «И для борьбы в суде у «Хонды» гораздо больше ресурсов, чем у «Макларена», — добавляет издание.

«Союз «Макларена» и «Хонды» близится к разводу. Разочарование особенно чувствуется в словах Фернандо Алонсо. И касались они не светлого будущего, а были своего рода предупреждением: если дела не наладятся, он покинет команду, — передаёт издание PaddockTalk. — Более того, перед стартом Алонсо заявил, что его не волнует борьба за очки: «Если мы не боремся за подиумы, то просто теряем время».

«Пожалуй, лучшее выступление за «Торо Россо»

Ещё одним сюрпризом Мельбурна стало сильное выступление «Торо Россо». Конец прошлого сезона для дочерней команды «Ред Булл» сложился трудно — давала о себе знать нехватка мощности прошлогодних моторов «Феррари». С переходом на двигатели «Рено», «Торо Россо», кажется, прибавила и обеими машинами финишировала в первой десятке. При этом, выступление Даниила Квята на прессу произвело большее впечатление, чем гонка его напарника. «Итоги гонки порой несправедливы. В справочниках напишут, что в Австралии Даниил Квят проиграл напарнику, но это было, пожалуй, лучшее выступление россиянина за “Торо Россо”, — отмечает Sky Sports. — Даниил шёл впереди Сайнса, когда проблема с мотором вынудила гонщика совершить дополнительный пит-стоп. Квят тогда боролся за седьмое место — и это был бы более чем заслуженный результат».

Sky Sports поставила Квяту за Гран-при Австралии восемь баллов — больше, чем Сайнсу и Ферстаппену. «Квят провёл очень сильную гонку и дольше всех держался на стартовом комплекте “ультрасофта” — именно это позволило “Торо Россо” атаковать Переса», — соглашается с коллегами Пол Хенсби из TheCheckeredFlag.

«Карлос Сайнс с каждой гонкой смотрится все увереннее, но в этот раз больше внимания к себе привлёк Даниил Квят. После неудачи в “Ред Булл” и возвращения в дочернюю команду, россиянин, похоже, возвращает уверенность в себе», — добавляет Corriere della Sera, поставившая гонщику семь баллов.

«Стоит подождать»

Наверное, главной интригой первого этапа нового сезона были машины. В этом году болиды Формулы-1 стали шире и более эффективны с точки зрения аэродинамики — это позволило увеличить скорости на две-три секунды с круга и установить новый рекорд трассы в Альберт-парке. Но эти изменения привели к тому, что совершать обгоны стало сложнее — и СМИ обратили на это внимание.

«Переживания паддокам, что новые правила сделают обгоны сложнее, а гонки станут более “паровозными”, в Мельбурне получили подтверждение, — пишет американская FOX Sports. — Когда Хэмилтон после своего раннего пит-стопа оказался за спиной Ферстаппена, невозможность совершить обгон стоила британцу драгоценного времени и в итоге — всей гонки. Макс, в свою очередь, также признаёт, что бороться на трассе стало сложнее».

«Новый исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри наблюдал за стартом гонки с пит-лейна. Его лицо в этот момент выглядело вполне удовлетворённым, — передаёт The Daily Mail. — Но впоследствии обгонов было совсем немного — и такую картину мы скорее всего будем видеть в этом году часто. Но нужно признать, Альберт-парк никогда не был простым для обгонов местом, так что стоит подождать ещё несколько гонок».
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