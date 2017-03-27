Гран-при Австралии подарил «Феррари» 225-ю победу в Формуле-1 и вывел Себастьяна Феттеля на первое место общего зачёта — впервые с 2014 года в чемпионате лидирует соперник «Мерседеса». После того как страсти по первой гонке улеглись, в паддоке стали задаваться вопросом: действительно ли новый сезон уже не будет для «Серебряных стрел» лёгкой прогулкой?



Об этом, а также очередном провале «Макларена» и новых машинах — в обзоре зарубежной прессы.

«Формула-1 должна быть довольна»

«Этот Гран-при стал наградой и символом надежды на предстоящий сезон не только для “Феррари” и её фанатов, высыпавших на трассу сразу после финиша, но и для всех остальных, кто ждёт напряжённой борьбы. Сражение Хэмилтона и Феттеля в 20 частях — что может быть интереснее?» — пишет Джеймс Макэвой из The Daily Mail. Удивительно, но британская пресса с восторгом восприняла поражение Льюиса Хэмилтона.



«Три года господства “Мерседеса” позади. На этот раз бессменные чемпионы мира ничего не смогли сделать с Себастьяном Феттелем и “Феррари”, — пишет Жиль Ричардс из The Guardian. — Конечно, Альберт-парк не похож на другие трассы и пока рано делать выводы, но разве могли мы надеяться на большее в преддверии первой гонки сезона? Формула-1 должна быть довольна, что по крайней мере две команды готовы сражаться между собой на самом высоком уровне».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSGVTvtgKTS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hot start. #ScuderiaFerrari #AusGP #Seb5 #Kimi7 #SF70H #F1 #Ferrari #PrancingHorse</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-26T11:02:59+00:00">Mar 26, 2017 at 4:02am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Феррари» проснулась! — гласит заголовок La Gazzetta dello Sport. — Великолепная победа Феттеля, который даже не устал по пути на подиум, подарила всем в «Феррари» огромную радость — это первый успех после 27 гонок ожидания".



Итальянская пресса также с радостью восприняла новости о победе своей команды, однако к перспективам борьбы «Феррари» за чемпионство остаётся более сдержанной — и на фоне прошлогодних неудач это совершенно неудивительно. «Почивать на лаврах нельзя, — продолжает издание. — Если бы не авария Алонсо, “Феррари” победила бы в Мельбурне и в прошлом году, но чемпионат был безвозвратно упущен. Важно найти скорость в квалификации: в этом компоненте “Мерседес” пока впереди, но главное — сохранить тот импульс, который позволяет команде прибавлять в гонках».

«Долгожданная битва»

После победы Феттеля, которая задолго до финиша заезда перестала вызывать у зрителей сомнения, большинство журналистов предсказывают, что Себ включится в борьбу за титул, где его главным соперником станет Льюис Хэмилтон. Так что СМИ готовятся к схватке двух самых титулованных пилотов современности.

«Три года победы «Мерседеса» душили спорт, но «Феррари» отобрала у них пальму первенства с необычайным изяществом. Гарцующий жеребец наносит удар! — восхищается выступлением «Скудерии» Оливер Браун из The Telegraph. — Нас ждёт долгожданная битва Феттеля и Хэмилтона, выдающихся пилотов своего поколения».



«Палец вернулся. «Феррари» победила «Мерседес», Феттель победил Хэмилтона — и они победили в честном и прямом противостоянии, — хвалит «Скудерию» редакция Sky Sports. — В конце прошлого года Себ немного сдал на фоне Кими Райкконена, но в этот уик-энд он вернулся в своей лучшей форме».



«Феттель и Хэмилтон утверждают, что они счастливы возможности сражаться друг с другом за чемпионство. За последние десять лет эти двое выиграли семь титулов, однако лишь один раз оба сохраняли шансы на чемпионство вплоть до последней гонки — в 2010 году, — напоминает портал GPUpdate. — В те годы доминировал «Ред Булл» и Льюису не удавалось побороться, а до этого — в 2008-м — Себ выступал за «Торо Россо» и был далёк от борьбы за главную награду. Как и в последние годы постоянных побед «Мерседеса».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.907407407407405% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSALHBWBF1K/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Friday sparkle beauty shot. FP1 is underway in Melbourne. #McLarenHonda #F1 #AusGP ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by McLaren-Honda (@mclaren) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-24T01:38:25+00:00">Mar 23, 2017 at 6:38pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Для борьбы в суде у “Хонды” больше ресурсов»

Гран-при Австралии стал ещё одной гонкой в череде неудач «Макларена». Проблемы с моторами у британской команды возникли ещё на тестах — за две недели инженеры сменили едва ли не десяток моторов. В Мельбурне силовые установки были более надёжными, однако нехватка мощности продолжает ощущаться, в то время как выхода из кризиса по-прежнему не видно.



«Это уже третий сезон возрождённого партнёрства “Макларена” и “Хонды”, и за это время они не поднимались в Гран-при выше пятого места. Но проблемы с моторами продолжаются, и в Мельбурне команда столкнулась с новыми, — пишет Джеймс Грей из The Daily Express. — “Хонда” утверждает, что днём и ночью работает, чтобы отыграть отставание, однако во время гонки Стоффелю Вандорну после потери мощности пришлось вручную перезапускать силовую установку, а Фернандо Алонсо перед своим сходом уступал на прямых по 30 км/ч. Хасегава обещает, что скорость придёт, но сроков не называет».



«В Австралии моторы “Хонды” оказались более надёжны, чем на тестах, но проблемы с вибрацией остаются, в связи с чем инженерам приходится уменьшать мощность, — пишет редактор BBC Sport Эндрю Бенсон. — “Макларен” уже обратился к “Мерседесу” с запросом о поставке немецких моторов в будущем, хотя контракт с “Хондой” рассчитан ещё на несколько лет».

По информации BBC Sport, сейчас «Хонда» приносит «Макларену» порядка $70 млн в год, а вместе с бесплатной поставкой моторов вклад японцев в бюджет команды оценивается в $90−100 млн. Если в Уокинге решат отказаться от работы с «Хондой», «Макларену» придётся найти эти деньги где-то в другом месте, а также вступить в длительную судебную тяжбу со своим партнёром. «И для борьбы в суде у «Хонды» гораздо больше ресурсов, чем у «Макларена», — добавляет издание.



«Союз «Макларена» и «Хонды» близится к разводу. Разочарование особенно чувствуется в словах Фернандо Алонсо. И касались они не светлого будущего, а были своего рода предупреждением: если дела не наладятся, он покинет команду, — передаёт издание PaddockTalk. — Более того, перед стартом Алонсо заявил, что его не волнует борьба за очки: «Если мы не боремся за подиумы, то просто теряем время».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.24074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSH1sqUBo76/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#AusGP, a double points finish for us ? Read our weekend's review on tororosso.com #F1 #f1downunder #tororosso</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Scuderia Toro Rosso (@officialtororosso) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-27T01:05:15+00:00">Mar 26, 2017 at 6:05pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Пожалуй, лучшее выступление за «Торо Россо»

Ещё одним сюрпризом Мельбурна стало сильное выступление «Торо Россо». Конец прошлого сезона для дочерней команды «Ред Булл» сложился трудно — давала о себе знать нехватка мощности прошлогодних моторов «Феррари». С переходом на двигатели «Рено», «Торо Россо», кажется, прибавила и обеими машинами финишировала в первой десятке. При этом, выступление Даниила Квята на прессу произвело большее впечатление, чем гонка его напарника. «Итоги гонки порой несправедливы. В справочниках напишут, что в Австралии Даниил Квят проиграл напарнику, но это было, пожалуй, лучшее выступление россиянина за “Торо Россо”, — отмечает Sky Sports. — Даниил шёл впереди Сайнса, когда проблема с мотором вынудила гонщика совершить дополнительный пит-стоп. Квят тогда боролся за седьмое место — и это был бы более чем заслуженный результат».



Sky Sports поставила Квяту за Гран-при Австралии восемь баллов — больше, чем Сайнсу и Ферстаппену. «Квят провёл очень сильную гонку и дольше всех держался на стартовом комплекте “ультрасофта” — именно это позволило “Торо Россо” атаковать Переса», — соглашается с коллегами Пол Хенсби из TheCheckeredFlag.



«Карлос Сайнс с каждой гонкой смотрится все увереннее, но в этот раз больше внимания к себе привлёк Даниил Квят. После неудачи в “Ред Булл” и возвращения в дочернюю команду, россиянин, похоже, возвращает уверенность в себе», — добавляет Corriere della Sera, поставившая гонщику семь баллов.

«Стоит подождать»

Наверное, главной интригой первого этапа нового сезона были машины. В этом году болиды Формулы-1 стали шире и более эффективны с точки зрения аэродинамики — это позволило увеличить скорости на две-три секунды с круга и установить новый рекорд трассы в Альберт-парке. Но эти изменения привели к тому, что совершать обгоны стало сложнее — и СМИ обратили на это внимание.