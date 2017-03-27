«Палец вернулся!» СМИ — о Гран-при Австралии и победе Феттеля
Сможет ли Феттель бороться с Хэмилтоном за титул, как быть «Макларену» с «Хондой» и чем плохи новые машины — зарубежные СМИ о старте сезона.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Об этом, а также очередном провале «Макларена» и новых машинах — в обзоре зарубежной прессы.
«Формула-1 должна быть довольна»
«Этот
«Три года господства “Мерседеса” позади. На этот раз бессменные чемпионы мира ничего не смогли сделать с Себастьяном Феттелем и “Феррари”, — пишет Жиль Ричардс из The Guardian. — Конечно,
«Феррари» проснулась! — гласит заголовок La Gazzetta dello Sport. — Великолепная победа Феттеля, который даже не устал по пути на подиум, подарила всем в «Феррари» огромную радость — это первый успех после 27 гонок ожидания".
Итальянская пресса также с радостью восприняла новости о победе своей команды, однако к перспективам борьбы «Феррари» за чемпионство остаётся более сдержанной — и на фоне прошлогодних неудач это совершенно неудивительно. «Почивать на лаврах нельзя, — продолжает издание. — Если бы не авария Алонсо, “Феррари” победила бы в Мельбурне и в прошлом году, но чемпионат был безвозвратно упущен. Важно найти скорость в квалификации: в этом компоненте “Мерседес” пока впереди, но главное — сохранить тот импульс, который позволяет команде прибавлять в гонках».
«Долгожданная битва»
После победы Феттеля, которая задолго до финиша заезда перестала вызывать у зрителей сомнения, большинство журналистов предсказывают, что Себ включится в борьбу за титул, где его главным соперником станет Льюис Хэмилтон. Так что СМИ готовятся к схватке двух самых титулованных пилотов современности.
«Три года победы «Мерседеса» душили спорт, но «Феррари» отобрала у них пальму первенства с необычайным изяществом. Гарцующий жеребец наносит удар! — восхищается выступлением «Скудерии» Оливер Браун из The Telegraph. — Нас ждёт долгожданная битва Феттеля и Хэмилтона, выдающихся пилотов своего поколения».
«Палец вернулся. «Феррари» победила «Мерседес», Феттель победил Хэмилтона — и они победили в честном и прямом противостоянии, — хвалит «Скудерию» редакция Sky Sports. — В конце прошлого года Себ немного сдал на фоне Кими Райкконена, но в этот
«Феттель и Хэмилтон утверждают, что они счастливы возможности сражаться друг с другом за чемпионство. За последние десять лет эти двое выиграли семь титулов, однако лишь один раз оба сохраняли шансы на чемпионство вплоть до последней гонки — в 2010 году, — напоминает портал GPUpdate. — В те годы доминировал «Ред Булл» и Льюису не удавалось побороться, а до этого — в 2008-м — Себ выступал за «Торо Россо» и был далёк от борьбы за главную награду. Как и в последние годы постоянных побед «Мерседеса».
«Для борьбы в суде у “Хонды” больше ресурсов»
«Это уже третий сезон возрождённого партнёрства “Макларена” и “Хонды”, и за это время они не поднимались в
«В Австралии моторы “Хонды” оказались более надёжны, чем на тестах, но проблемы с вибрацией остаются, в связи с чем инженерам приходится уменьшать мощность, — пишет редактор BBC Sport Эндрю Бенсон. — “Макларен” уже обратился к “Мерседесу” с запросом о поставке немецких моторов в будущем, хотя контракт с “Хондой” рассчитан ещё на несколько лет».
По информации BBC Sport, сейчас «Хонда» приносит «Макларену» порядка $70 млн в год, а вместе с бесплатной поставкой моторов вклад японцев в бюджет команды оценивается в $90−100 млн. Если в Уокинге решат отказаться от работы с «Хондой», «Макларену» придётся найти эти деньги
«Союз «Макларена» и «Хонды» близится к разводу. Разочарование особенно чувствуется в словах Фернандо Алонсо. И касались они не светлого будущего, а были своего рода предупреждением: если дела не наладятся, он покинет команду, — передаёт издание PaddockTalk. — Более того, перед стартом Алонсо заявил, что его не волнует борьба за очки: «Если мы не боремся за подиумы, то просто теряем время».
«Пожалуй, лучшее выступление за «Торо Россо»
Ещё одним сюрпризом Мельбурна стало сильное выступление «Торо Россо». Конец прошлого сезона для дочерней команды «Ред Булл» сложился трудно — давала о себе знать нехватка мощности прошлогодних моторов «Феррари». С переходом на двигатели «Рено», «Торо Россо», кажется, прибавила и обеими машинами финишировала в первой десятке. При этом, выступление Даниила Квята на прессу произвело большее впечатление, чем гонка его напарника. «Итоги гонки порой несправедливы. В справочниках напишут, что в Австралии Даниил Квят проиграл напарнику, но это было, пожалуй, лучшее выступление россиянина за “Торо Россо”, — отмечает Sky Sports. — Даниил шёл впереди Сайнса, когда проблема с мотором вынудила гонщика совершить дополнительный
Sky Sports поставила Квяту за
«Карлос Сайнс с каждой гонкой смотрится все увереннее, но в этот раз больше внимания к себе привлёк Даниил Квят. После неудачи в “Ред Булл” и возвращения в дочернюю команду, россиянин, похоже, возвращает уверенность в себе», — добавляет Corriere della Sera, поставившая гонщику семь баллов.
«Стоит подождать»
Наверное, главной интригой первого этапа нового сезона были машины. В этом году болиды Формулы-1 стали шире и более эффективны с точки зрения аэродинамики — это позволило увеличить скорости на
«Переживания паддокам, что новые правила сделают обгоны сложнее, а гонки станут более “паровозными”, в Мельбурне получили подтверждение, — пишет американская FOX Sports. — Когда Хэмилтон после своего раннего
«Новый исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри наблюдал за стартом гонки с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter