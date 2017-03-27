«Хитрая» подвеска не влияет на отставание

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Red Bull заявили, что не считают запрет на использование систем «хитрой» подвески в Формуле-1 фактором, из-за которого команда оказалась позади Ferrari и Mercedes на Гран-При Австралии.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер полагает, что отставание пилотов команды Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо от лидеров на трассе в Мельбурне связано поровну с недостатками шасси и двигателя. Он не считает, что запрет систем «хитрой» подвески, о котором FIA заявила зимой, оказал серьезное влияние на результаты. Решение федерации заставило Mercedes и Red Bull отказаться от концепций, которые они намеревались использовать в сезоне-2017.

Существуют подозрения, что запрет серьезнее всего ударил по австрийской команде, поскольку ее система подвески была наиболее сложной, — пишет motorsport.com.