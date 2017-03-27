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27 марта 2017, 16:59 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

«Хитрая» подвеска не влияет на отставание

Кристиан Хорнер снял все вопросы о выступлениях на Гран-При Австралии.

<span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Хорнер</span> снял все вопросы о выступлениях на <nobr>Гран-При </nobr>Австралии. Увеличить
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В Red Bull заявили, что не считают запрет на использование систем «хитрой» подвески в Формуле-1 фактором, из-за которого команда оказалась позади Ferrari и Mercedes на Гран-При Австралии.

Босс Red Bull Кристиан Хорнер полагает, что отставание пилотов команды Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо от лидеров на трассе в Мельбурне связано поровну с недостатками шасси и двигателя. Он не считает, что запрет систем «хитрой» подвески, о котором FIA заявила зимой, оказал серьезное влияние на результаты. Решение федерации заставило Mercedes и Red Bull отказаться от концепций, которые они намеревались использовать в сезоне-2017.

Существуют подозрения, что запрет серьезнее всего ударил по австрийской команде, поскольку ее система подвески была наиболее сложной, — пишет motorsport.com.

Отвечая на вопрос об этом, Хорнер сказал: «Я не верю в это. Систему подвески, которая оказалась запрещена, мы надеялись развить в течение зимы. Если честно, даже если бы у нас имелась возможность использовать ее, ей бы не нашлось места на машине из-за веса. Мы работаем эффективно, как и в предыдущих сезонах».
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