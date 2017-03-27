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27 марта 2017, 12:11 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хит-парад Австралии: топ-тактика «Феррари» и скорость «Торо Россо»

Лучший гонщик, обгон и тактика Гран-при Австралии — мы отобрали самые яркие моменты первого Гран-при сезона.

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Если первый Гран-при сезон должен быть ярким, как солнце, то в Мельбурне случилось затмение. Австралийская гонка не подарила болельщикам должных эмоций, зато дала надежду на интригу по ходу сезона. «Чемпионат» выбрал главных героев и самые интересные моменты Гран-при Австралии.

Лучший гонщик: Себастьян Феттель
Четырёхкратный чемпион мира одержал свою первую победу за полтора года и уже этим заслужил звание лучшего пилота этапа. Сыграло на руку Феттелю и то, что никто в Мельбурне не прыгнул выше головы, а сам Себ прыгнул выше «Мерседеса».

Австралийскую гонку Феттель провёл очень уверенно: изо всех сил держался позади Хэмилтона, а оказавшись впереди благодаря удачной тактике не дал усомниться в своей победе. Итоговый отрыв от «Мерседеса» в 10 секунд говорит сам за себя.

Впрочем, Себастьян отметился ещё в квалификации, где опередил Валттери Боттаса, а Хэмилтону проиграл всего четверть секунд. Круг у него вышел, пожалуй, не идеальный, но очень хороший. В итоге заслуженная победа в номинации.

Лучший обгон: Серхио Перес проходит Карлоса Сайнса
На обгоны мельбурнский этап оказался бедноват. Кажется, догнать кого-то на круг лидерам было проще, чем обойти ближайшего конкурента. Из всех манёвров, что всё же удались, больше всего запомнился агрессивный обгон Карлоса Сайнса-младшего, исполненный Чеко Пересом.

За счёт более раннего пит-стопа мексиканец оказался сразу за испанцем, когда тот выехал из боксов. Серхио не стал ждать, пока Карлос прогреет шины, и рванул в атаку. Выйдя чуть вперёд на прямой, Перес заходил в правый поворот по внешней траектории, но не стал отступать и подрезал Сайнса. Заднее колесо «Форс Индия», вроде бы, задело крыло «Торо Россо», но до аварии не дошло.

Лучшая тактика: «Феррари»
Яркими тактиками команды в Австралии не блистали. Разве что «Рено» решил провести Нико Хюлькенбергу второй пит-стоп, чтобы немец на свежем «ультрасофте» смог побороться за очки, что к успеху не привело.

В такой ситуации наиболее заметной стала самая эффективная тактика. «Феррари» в Мельбурне держала резину лучше, чем «Мерседес», чем и воспользовалась. «Скудерия» дала Феттелю пересидеть Хэмилтона на трассе, Себ смог удержать отрыв от Макса Ферстаппена и вышел в лидеры, пока Льюис боролся с упорным голландцем.

Сюрприз этапа: «Торо Россо»
После предсезонных тестов форма «Торо Россо» вызывала массу опасений: итальянская команда испытывала большие проблемы с надёжностью техники, а когда всё же ехала, скоростью не отличалась. Однако в Мельбурне всё изменилось.

Воспользовавшись проблемами Лэнса Стролла и Эстебана Окона, «Торо Россо» в полном составе въехал в третий сегмент квалификации, чего не удалось другим середнякам. В гонке «Уильямс» был для Квята и Сайнса недостижим, а вот Переса питомцы Франца Тоста по очереди припугнули, оставшись всё же позади. Тем не менее шести очков в первой гонке от них мало кто ждал.

Провал этапа: «Хаас»
Год назад «Хаас» устроил себе сказочный первый этап, а на этот раз решил его переплюнуть. У Кевина Магнуссена возникли проблемы, из-за которых он стартовал очень далеко, а вот Ромен Грожан внезапно стал лучшим их остальных, оккупировав место аж в третьем ряду. Итог, однако, вышел неутешительным: и Грожан, и Магнуссен сошли из-за технических проблем. 0 очков и поражение в борьбе со всеми середняками.

Цитата этапа: Фернандо Алонсо
«Я ехал 10-м, потому что хорошо провёл квалификацию, на старте мне удалось отыграть одну позицию, а затем сход Грожана подарил нам ещё одну. В нормальных условиях мы должны были быть последними или предпоследними», — заявил испанец после финиша.

До финиша Нандо не хватило семи кругов — после того как его прошли Эстебан Окон и Нико Хюлькенберг, Алонсо отправился в боксы и заглушил мотор. Впрочем, ничего нового.
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