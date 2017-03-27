Хит-парад Австралии: топ-тактика «Феррари» и скорость «Торо Россо»

Если первый Гран-при сезон должен быть ярким, как солнце, то в Мельбурне случилось затмение. Австралийская гонка не подарила болельщикам должных эмоций, зато дала надежду на интригу по ходу сезона. «Чемпионат» выбрал главных героев и самые интересные моменты Гран-при Австралии.

Лучший гонщик: Себастьян Феттель

Четырёхкратный чемпион мира одержал свою первую победу за полтора года и уже этим заслужил звание лучшего пилота этапа. Сыграло на руку Феттелю и то, что никто в Мельбурне не прыгнул выше головы, а сам Себ прыгнул выше «Мерседеса».



Австралийскую гонку Феттель провёл очень уверенно: изо всех сил держался позади Хэмилтона, а оказавшись впереди благодаря удачной тактике не дал усомниться в своей победе. Итоговый отрыв от «Мерседеса» в 10 секунд говорит сам за себя.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">GREAT <a href="https://twitter.com/hashtag/AusGP?src=hash">#AusGP</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaFerrari?src=hash">#ForzaFerrari</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SEB5?src=hash">#SEB5</a> <a href="https://t.co/VXgmS49nfz">pic.twitter.com/VXgmS49nfz</a></p>— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) <a href="https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/845889689404035072">26 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, Себастьян отметился ещё в квалификации, где опередил Валттери Боттаса, а Хэмилтону проиграл всего четверть секунд. Круг у него вышел, пожалуй, не идеальный, но очень хороший. В итоге заслуженная победа в номинации.



Лучший обгон: Серхио Перес проходит Карлоса Сайнса

На обгоны мельбурнский этап оказался бедноват. Кажется, догнать кого-то на круг лидерам было проще, чем обойти ближайшего конкурента. Из всех манёвров, что всё же удались, больше всего запомнился агрессивный обгон Карлоса Сайнса-младшего, исполненный Чеко Пересом.



За счёт более раннего пит-стопа мексиканец оказался сразу за испанцем, когда тот выехал из боксов. Серхио не стал ждать, пока Карлос прогреет шины, и рванул в атаку. Выйдя чуть вперёд на прямой, Перес заходил в правый поворот по внешней траектории, но не стал отступать и подрезал Сайнса. Заднее колесо «Форс Индия», вроде бы, задело крыло «Торо Россо», но до аварии не дошло.

Лучшая тактика: «Феррари»

Яркими тактиками команды в Австралии не блистали. Разве что «Рено» решил провести Нико Хюлькенбергу второй пит-стоп, чтобы немец на свежем «ультрасофте» смог побороться за очки, что к успеху не привело.

В такой ситуации наиболее заметной стала самая эффективная тактика. «Феррари» в Мельбурне держала резину лучше, чем «Мерседес», чем и воспользовалась. «Скудерия» дала Феттелю пересидеть Хэмилтона на трассе, Себ смог удержать отрыв от Макса Ферстаппена и вышел в лидеры, пока Льюис боролся с упорным голландцем.



Сюрприз этапа: «Торо Россо»

После предсезонных тестов форма «Торо Россо» вызывала массу опасений: итальянская команда испытывала большие проблемы с надёжностью техники, а когда всё же ехала, скоростью не отличалась. Однако в Мельбурне всё изменилось.

Воспользовавшись проблемами Лэнса Стролла и Эстебана Окона, «Торо Россо» в полном составе въехал в третий сегмент квалификации, чего не удалось другим середнякам. В гонке «Уильямс» был для Квята и Сайнса недостижим, а вот Переса питомцы Франца Тоста по очереди припугнули, оставшись всё же позади. Тем не менее шести очков в первой гонке от них мало кто ждал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/AusGP?src=hash">#AusGP</a>: P8 e P9 per Carlos e Daniil ?Entrambi a punti! Ecco il loro commento sulla gara di Melbourne <a href="https://t.co/kuFzpWG1KR">https://t.co/kuFzpWG1KR</a> <a href="https://t.co/ca6g8LE82w">pic.twitter.com/ca6g8LE82w</a></p>— Toro Rosso (@ToroRossoSpy) <a href="https://twitter.com/ToroRossoSpy/status/845944955986153472">26 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Провал этапа: «Хаас»

Год назад «Хаас» устроил себе сказочный первый этап, а на этот раз решил его переплюнуть. У Кевина Магнуссена возникли проблемы, из-за которых он стартовал очень далеко, а вот Ромен Грожан внезапно стал лучшим их остальных, оккупировав место аж в третьем ряду. Итог, однако, вышел неутешительным: и Грожан, и Магнуссен сошли из-за технических проблем. 0 очков и поражение в борьбе со всеми середняками.

Цитата этапа: Фернандо Алонсо

«Я ехал 10-м, потому что хорошо провёл квалификацию, на старте мне удалось отыграть одну позицию, а затем сход Грожана подарил нам ещё одну. В нормальных условиях мы должны были быть последними или предпоследними», — заявил испанец после финиша.



До финиша Нандо не хватило семи кругов — после того как его прошли Эстебан Окон и Нико Хюлькенберг, Алонсо отправился в боксы и заглушил мотор. Впрочем, ничего нового.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Stoffel takes the chequered flag P13, Fernando DNF. Thanks for your support, we'll keep pushing. <a href="https://twitter.com/hashtag/AusGP?src=hash">#AusGP</a> <a href="https://t.co/nx165e58os">pic.twitter.com/nx165e58os</a></p>— McLaren (@McLarenF1) <a href="https://twitter.com/McLarenF1/status/845889172456034304">26 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>