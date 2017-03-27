Хит-парад Австралии: топ-тактика «Феррари» и скорость «Торо Россо»
Лучший гонщик, обгон и тактика
Гран-при Австралии — мы отобрали самые яркие моменты первого Гран-при сезона.
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Лучший гонщик: Себастьян Феттель
Четырёхкратный чемпион мира одержал свою первую победу за полтора года и уже этим заслужил звание лучшего пилота этапа. Сыграло на руку Феттелю и то, что никто в Мельбурне не прыгнул выше головы, а сам Себ прыгнул выше «Мерседеса».
Австралийскую гонку Феттель провёл очень уверенно: изо всех сил держался позади Хэмилтона, а оказавшись впереди благодаря удачной тактике не дал усомниться в своей победе. Итоговый отрыв от «Мерседеса» в 10 секунд говорит сам за себя.
Впрочем, Себастьян отметился ещё в квалификации, где опередил Валттери Боттаса, а Хэмилтону проиграл всего четверть секунд. Круг у него вышел, пожалуй, не идеальный, но очень хороший. В итоге заслуженная победа в номинации.
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За счёт более раннего
Лучшая тактика: «Феррари»
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В такой ситуации наиболее заметной стала самая эффективная тактика. «Феррари» в Мельбурне держала резину лучше, чем «Мерседес», чем и воспользовалась. «Скудерия» дала Феттелю пересидеть Хэмилтона на трассе, Себ смог удержать отрыв от Макса Ферстаппена и вышел в лидеры, пока Льюис боролся с упорным голландцем.
Сюрприз этапа: «Торо Россо»
После предсезонных тестов форма «Торо Россо» вызывала массу опасений: итальянская команда испытывала большие проблемы с надёжностью техники, а когда всё же ехала, скоростью не отличалась. Однако в Мельбурне всё изменилось.
Воспользовавшись проблемами Лэнса Стролла и Эстебана Окона, «Торо Россо» в полном составе въехал в третий сегмент квалификации, чего не удалось другим середнякам. В гонке «Уильямс» был для Квята и Сайнса недостижим, а вот Переса питомцы Франца Тоста по очереди припугнули, оставшись всё же позади. Тем не менее шести очков в первой гонке от них мало кто ждал.
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Цитата этапа: Фернандо Алонсо
«Я ехал 10-м, потому что хорошо провёл квалификацию, на старте мне удалось отыграть одну позицию, а затем сход Грожана подарил нам ещё одну. В нормальных условиях мы должны были быть последними или предпоследними», — заявил испанец после финиша.
До финиша Нандо не хватило семи кругов — после того как его прошли Эстебан Окон и Нико Хюлькенберг, Алонсо отправился в боксы и заглушил мотор. Впрочем, ничего нового.
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