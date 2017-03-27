Зрители выбежали на трассу после гонки Гран При Австралии

«За 21 гонку наши отлаженные процессы не дали ни одного сбоя, поэтому сейчас я крайне обеспокоен, — заявил главный промоутер Гран При Австралии Эндрю Уэстаскотт в интервью изданию Speedcafe. — Мы пока не знаем, что к чему, но официальные лица, включая представителей австралийской автоспортивной ассоциации (CAMS), уже начали расследование. Именно CAMS осуществляет организационные операции на трассе.

На трассе широко используются камеры главным образом для юридических целей, однако оно может помочь организаторам понять, как толпа могла прорваться на трассу. Ранее отмечалось, что такая ошибка могла произойти из-за путаницы. Традиционно зрители выходят на трассу к подиуму, где празднуют награждение пилотов, однако сейчас они получили доступ к трассе еще до того, когда на ней были автомобили.

«Я могу поверить в то, что произошла ошибка в сигналах оповещения о том, когда люди могут выйти на трассу, — продолжил руководитель. — Сейчас мы как раз расследуем эту версию, поэтому я не буду делать выводы, пока у меня на руках не будут все факты. У нас есть камеры, радиопереговоры и еще много чего, что поможет понять произошедшее.