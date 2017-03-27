Нико Хюлькенберг: Мне понравилось сражение с Оконом и Алонсо

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«Первый круг получился не самым удачным: я пытался обогнать Квята по внешней траектории в 13-м повороте, однако он выдавил меня с трассы, из-за чего я пропустил вперед Алонсо. Я ничего не мог поделать с Фернандо, несмотря на то, что был гораздо быстрее него.

Последний отрезок гонки на шинах Ultrasoft получился очень неплохим: машина ехала все быстрее и быстрее, но я никак не мог подняться выше по позициям.

Мне понравилось сражение с Оконом и Алонсо: я сумел использовать двойной слипстрим и DRS, чтобы совершить маневр. Я думаю, что зрители также оценили по достоинству этот зрелищный момент, — цитирует Хюлькенберга Autosport.

Напомним, выиграл гонку пилот «Феррари» Себастьян Феттель.

Гран-при Австралии