Организаторы Гран-при Австралии выясняют, как зрители прорвались на трассу
Организаторы
Гран-при Австралии Формулы-1 начали расследование того, как сотни зрителей смогли прорваться на трассу в конце гонки.
Фанаты оказались на трассе, когда победитель
«Я обеспокоен, ведь у нас есть очень строгие процессы, при которых 21 гонку всё было хорошо, а теперь
Кажется, могла произойти ошибка при оповещении о том, когда люди могут выйти на трассу. Но я не хочу выдвигать предположений, пока не узнаю всех фактов», — цитирует руководителя
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