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26 марта 2017, 23:45 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Организаторы Гран-при Австралии выясняют, как зрители прорвались на трассу

Организаторы Гран-при Австралии Формулы-1 начали расследование того, как сотни зрителей смогли прорваться на трассу в конце гонки.

Фанаты оказались на трассе, когда победитель Гран-при Себастьян Феттель проводил круг охлаждения болида после финиша.

«Я обеспокоен, ведь у нас есть очень строгие процессы, при которых 21 гонку всё было хорошо, а теперь что-то пошло не так. Мы ещё не знаем, что именно, но должны расследовать произошедшее.

Кажется, могла произойти ошибка при оповещении о том, когда люди могут выйти на трассу. Но я не хочу выдвигать предположений, пока не узнаю всех фактов», — цитирует руководителя Гран-при Эндрю Уэстакотта Pitpass.
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