Организаторы Гран-при Австралии выясняют, как зрители прорвались на трассу

Фанаты оказались на трассе, когда победитель Гран-при Себастьян Феттель проводил круг охлаждения болида после финиша.



«Я обеспокоен, ведь у нас есть очень строгие процессы, при которых 21 гонку всё было хорошо, а теперь что-то пошло не так. Мы ещё не знаем, что именно, но должны расследовать произошедшее.



Кажется, могла произойти ошибка при оповещении о том, когда люди могут выйти на трассу. Но я не хочу выдвигать предположений, пока не узнаю всех фактов», — цитирует руководителя Гран-при Эндрю Уэстакотта Pitpass.