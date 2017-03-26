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26 марта 2017, 15:16 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Квят: Сотрудники «Торо Россо» фантастически работали на Гран-при Австралии

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Торо Россо» фантастически работала на протяжении всего уик-энда Гран-при Австралии, заявил российский пилот итальянской «конюшни» Даниил Квят.

Квят в воскресенье в первой гонке нового сезона в Мельбурне показал девятый результат, финишировав с отставанием в один круг от лидера и позицией ниже своего партнера по команде испанца Карлоса Сайнса-младшего. Россиянин имел хорошие шансы занять седьмое место, но в конце гонки получил вызов из боксов на второй пит-стоп.

«Отличная гонка. И очень обидно, что пришлось сделать дополнительный пит-стоп в конце, чтобы добавить в систему воздуха. Если бы его не было, то я мог бы занять седьмое место. Команда проделала фантастическую работу на протяжении всего уик-энда. Сейчас нам нужно не останавливаться и бороться за то, чтобы зарабатывать больше очков. Я чувствовал себя хорошо, и за это мне нужно поблагодарить моего тренера — мы очень хорошо поработали зимой. В общем, начало сезона вышло хорошим», — сказал Квят, которого цитирует официальный сайт «Торо Россо».
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