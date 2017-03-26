Квят: Сотрудники «Торо Россо» фантастически работали на Гран-при Австралии

Квят в воскресенье в первой гонке нового сезона в Мельбурне показал девятый результат, финишировав с отставанием в один круг от лидера и позицией ниже своего партнера по команде испанца Карлоса Сайнса-младшего. Россиянин имел хорошие шансы занять седьмое место, но в конце гонки получил вызов из боксов на второй пит-стоп.

«Отличная гонка. И очень обидно, что пришлось сделать дополнительный пит-стоп в конце, чтобы добавить в систему воздуха. Если бы его не было, то я мог бы занять седьмое место. Команда проделала фантастическую работу на протяжении всего уик-энда. Сейчас нам нужно не останавливаться и бороться за то, чтобы зарабатывать больше очков. Я чувствовал себя хорошо, и за это мне нужно поблагодарить моего тренера — мы очень хорошо поработали зимой. В общем, начало сезона вышло хорошим», — сказал Квят, которого цитирует официальный сайт «Торо Россо».