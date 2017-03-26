Квят: Сотрудники «Торо Россо» фантастически работали на Гран-при Австралии
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Команда «Формулы-1» «Торо Россо» фантастически работала на протяжении всего уик-энда Гран-при Австралии, заявил российский пилот итальянской «конюшни» Даниил Квят.
Квят в воскресенье в первой гонке нового сезона в Мельбурне показал девятый результат, финишировав с отставанием в один круг от лидера и позицией ниже своего партнера по команде испанца Карлоса
«Отличная гонка. И очень обидно, что пришлось сделать дополнительный
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