Хэмилтон: Я не знал, насколько быстрой будет «Феррари» в гонке

«Я не вру и не очень хорош в притворстве. Я не знал, насколько быстрыми они будут в гонке, но ещё на тестах у них была отличная скорость, и они очень здорово провели первый отрезок на шинах “ультрасофт”. Я же не мог выступать в полную силу до конца, но затем было уже слишком поздно. Я остановился всего на круг раньше, чем моя цель, но не смог продвинуться дальше. Гонка была в наших руках.



Для меня всегда было сложно преследовать. Лично мне больше нравится борьба колесо в колесо, а тут пришлось бороться с помощью пит-стопов. Нам нужно постараться и оставаться всегда впереди», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.