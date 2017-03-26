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26 марта 2017, 11:43 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Я не знал, насколько быстрой будет «Феррари» в гонке

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что ему некомфортно на позиции догоняющего, и в следующей гонке нужно постараться оставаться в лидирующей позиции.

«Я не вру и не очень хорош в притворстве. Я не знал, насколько быстрыми они будут в гонке, но ещё на тестах у них была отличная скорость, и они очень здорово провели первый отрезок на шинах “ультрасофт”. Я же не мог выступать в полную силу до конца, но затем было уже слишком поздно. Я остановился всего на круг раньше, чем моя цель, но не смог продвинуться дальше. Гонка была в наших руках.

Для меня всегда было сложно преследовать. Лично мне больше нравится борьба колесо в колесо, а тут пришлось бороться с помощью пит-стопов. Нам нужно постараться и оставаться всегда впереди», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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