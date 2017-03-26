Алонсо: В нормальных условиях мы должны были быть последними или предпоследними
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в гонке
Гран-при Австралии, где он стал 14-м, не сумев финишировать.
«Думаю, в конце у нас приключилась поломка подвески. Я проводил одну из лучших гонок и, к удивлению, большую её часть ехал в топ-10. Нам пришлось сильно экономить топливо, что очень сильно нам мешало, но в итоге нам удалось сохранить позицию. Было удивительно, что мы находимся так высоко, но в конце мы не смогли финишировать. Нам нужно быть более конкурентоспособными.
В плане выступления мы были на последнем месте. Я ехал десятым, потому что хорошо провёл квалификацию, на старте мне удалось отыграть одну позицию, а затем сход Грожана подарил нам ещё одну. В нормальных условиях мы должны были быть последними или предпоследними», — приводит слова Алонсо Sky Sports.
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