Алонсо: В нормальных условиях мы должны были быть последними или предпоследними

«Думаю, в конце у нас приключилась поломка подвески. Я проводил одну из лучших гонок и, к удивлению, большую её часть ехал в топ-10. Нам пришлось сильно экономить топливо, что очень сильно нам мешало, но в итоге нам удалось сохранить позицию. Было удивительно, что мы находимся так высоко, но в конце мы не смогли финишировать. Нам нужно быть более конкурентоспособными.



В плане выступления мы были на последнем месте. Я ехал десятым, потому что хорошо провёл квалификацию, на старте мне удалось отыграть одну позицию, а затем сход Грожана подарил нам ещё одну. В нормальных условиях мы должны были быть последними или предпоследними», — приводит слова Алонсо Sky Sports.