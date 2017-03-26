Эксперт: Первый этап «Формулы-1» показал, что Квят справился с прошлогодними проблемами
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят на первом этапе нового сезона в Австралии доказал своим результатом, что избавился от психологических проблем, связанных с прошлогодними событиями. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
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Квят занял девятое место на
Прошлый сезон Квят начинал в «Ред Булле», но после
«Место в первой десятке по итогам первого этапа является очень позитивным моментом для нашего гонщика, — отметил Ермилин. — Это свидетельствует о том, что Квят справился с теми проблемами, с которыми столкнулся в прошлом году. И психологическими в том числе. Машина у него тоже сейчас вполне конкурентоспособная, что также вселяет надежду».
«Саму гонку он провел тоже очень хорошо с самого старта, когда мудро и выверенно пропустил Переса вперед, стараясь избежать контакта, — продолжил собеседник агентства. — Даниил две третьих гонки проехал на ультрасофте, фактически раза в полтора больше, чем все остальные. Но если бы не техническая поломка, которая вынудила заехать лишний раз на
Ермилин сделал вывод, что и на следующем этапе в Китае Квят обязательно будет биться за место в первой десятке.
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