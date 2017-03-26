Эксперт: Первый этап «Формулы-1» показал, что Квят справился с прошлогодними проблемами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Квят занял девятое место на Гран-при Австралии. Победу одержал немец Себастьян Феттель из «Феррари», вторым и третьим финишировали пилоты «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас соответственно.

Прошлый сезон Квят начинал в «Ред Булле», но после Гран-при России руководство коллектива произвело рокировку пилотов с младшей командой «Торо Россо». В результате Квят вернулся в итальянскую «конюшню», в которой начинал карьеру в «Формуле-1», а его место в «Ред Булле» занял голландец Макс Ферстаппен.

«Место в первой десятке по итогам первого этапа является очень позитивным моментом для нашего гонщика, — отметил Ермилин. — Это свидетельствует о том, что Квят справился с теми проблемами, с которыми столкнулся в прошлом году. И психологическими в том числе. Машина у него тоже сейчас вполне конкурентоспособная, что также вселяет надежду».

«Саму гонку он провел тоже очень хорошо с самого старта, когда мудро и выверенно пропустил Переса вперед, стараясь избежать контакта, — продолжил собеседник агентства. — Даниил две третьих гонки проехал на ультрасофте, фактически раза в полтора больше, чем все остальные. Но если бы не техническая поломка, которая вынудила заехать лишний раз на пит-стоп и которая стоила потери более чем шести секунд, то Квят однозначно был бы в гонке выше. Но результат все равно получился хороший».

Ермилин сделал вывод, что и на следующем этапе в Китае Квят обязательно будет биться за место в первой десятке.