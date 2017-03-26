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26 марта 2017, 11:28 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Эксперт: Первый этап «Формулы-1» показал, что Квят справился с прошлогодними проблемами

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят на первом этапе нового сезона в Австралии доказал своим результатом, что избавился от психологических проблем, связанных с прошлогодними событиями. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.

Советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает что место в первой десятке является очень позитивным моментом для российского гонщика. Увеличить
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Квят занял девятое место на Гран-при Австралии. Победу одержал немец Себастьян Феттель из «Феррари», вторым и третьим финишировали пилоты «Мерседес» британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас соответственно.

Прошлый сезон Квят начинал в «Ред Булле», но после Гран-при России руководство коллектива произвело рокировку пилотов с младшей командой «Торо Россо». В результате Квят вернулся в итальянскую «конюшню», в которой начинал карьеру в «Формуле-1», а его место в «Ред Булле» занял голландец Макс Ферстаппен.

«Место в первой десятке по итогам первого этапа является очень позитивным моментом для нашего гонщика, — отметил Ермилин. — Это свидетельствует о том, что Квят справился с теми проблемами, с которыми столкнулся в прошлом году. И психологическими в том числе. Машина у него тоже сейчас вполне конкурентоспособная, что также вселяет надежду».

«Саму гонку он провел тоже очень хорошо с самого старта, когда мудро и выверенно пропустил Переса вперед, стараясь избежать контакта, — продолжил собеседник агентства. — Даниил две третьих гонки проехал на ультрасофте, фактически раза в полтора больше, чем все остальные. Но если бы не техническая поломка, которая вынудила заехать лишний раз на пит-стоп и которая стоила потери более чем шести секунд, то Квят однозначно был бы в гонке выше. Но результат все равно получился хороший».

Ермилин сделал вывод, что и на следующем этапе в Китае Квят обязательно будет биться за место в первой десятке.
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