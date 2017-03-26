«Феррари» лидирует в Кубке конструкторов после первого этапа чемпионата «Формулы-1»

Победу в воскресной гонке, которая прошла в Мельбурне, одержал немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, его партнер по команде финн Кими Райкконен стал четвертым. Вторым и третьим к финишу пришли пилоты действующего обладателя Кубка конструкторов «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Вальттери Боттас.

«Феррари» с 37 очками возглавила зачет Кубка конструкторов, далее идут: 2. «Мерседес» (33); 3. «Ред Булл» (10); 4. «Уильямс» (8); 5. «Форс Индия» (7); 6. «Торо Россо» (6); 7. «Рено» (0); 8. «Заубер» (0); 9. «Макларен» (0). Пилоты «Хааса» в воскресенье не сумели добраться до финиша.

В зачете пилотов первая десятка выглядит следующим образом:

1. Феттель (25);.

2. Хэмилтон (18);.

3. Боттас (15);.

4. Райкконен (12);.

5. Макс Ферстаппен, «Ред Булл» (10);.

6. Фелипе Масса, «Уильямс» (8);.

7. Серхио Перес, «Форс Индия» (6);.

8. Карлос Сайнс-младший, «Торо Россо» (4);.

9. Даниил Квят, «Торо Россо» (2).

10. Эстебан Окон, «Форс Индия» (1).

Второй этап чемпионата пройдет в Китае 7 — 9 апреля.