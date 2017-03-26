«Феррари» лидирует в Кубке конструкторов после первого этапа чемпионата «Формулы-1»
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Команда «Феррари» лидирует в Кубке конструкторов после первого этапа чемпионата «Формулы-1"-2017, который завершился в воскресенье в Австралии.
Победу в воскресной гонке, которая прошла в Мельбурне, одержал немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, его партнер по команде финн Кими Райкконен стал четвертым. Вторым и третьим к финишу пришли пилоты действующего обладателя Кубка конструкторов «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон и финн Вальттери Боттас.
«Феррари» с 37 очками возглавила зачет Кубка конструкторов, далее идут: 2. «Мерседес» (33); 3. «Ред Булл» (10); 4. «Уильямс» (8); 5. «Форс Индия» (7); 6. «Торо Россо» (6); 7. «Рено» (0); 8. «Заубер» (0); 9. «Макларен» (0). Пилоты «Хааса» в воскресенье не сумели добраться до финиша.
В зачете пилотов первая десятка выглядит следующим образом:
1. Феттель (25);.
2. Хэмилтон (18);.
3. Боттас (15);.
4. Райкконен (12);.
5. Макс Ферстаппен, «Ред Булл» (10);.
6. Фелипе Масса, «Уильямс» (8);.
7. Серхио Перес, «Форс Индия» (6);.
8. Карлос
9. Даниил Квят, «Торо Россо» (2).
10. Эстебан Окон, «Форс Индия» (1).
Второй этап чемпионата пройдет в Китае 7 — 9 апреля.
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