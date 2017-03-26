Феттель на высоте: «Феррари» выиграла первый Гран-при за полтора года

Старт нового сезона Формулы-1 получился напряжённым и относительно зрелищным: в условиях гонки новые машины действительно выглядят круто. И пусть обгонов было не так много, стало ясно главное: «Феррари» может бороться с «Мерседесом». И может даже побеждать их.



Рассказываем о первой гонке сезона.

Старт: Льюис сохраняет поул

Ещё до старта пелотон потерял одного из претендентов на подиум: «Ред Булл» Даниэля Риккардо, на котором после аварии в квалификации сменили коробку передач, остановился по пути на стартовую решётку — отказал сенсор трансмиссии. Машину австралийца спешно откатили на пит-лейн, где механики пытались её починить.

Не всё гладко прошло и на стартовой решётке. Гонщики не разобрались с пустующим местом Риккардо и Уайтингу пришлось запустить процедуру заново. Со второй попытки заезд всё-таки стартовал: Льюис Хэмилтон уверенно сохранил первую позицию и сразу же запер позади себя Себастьяна Феттеля, а позади них Валттери Боттас оттёр атаковавшего Кими Райкконена и тот едва не пропустил Макса Ферстаппена.



В глубине пелотона трассу не поделили Маркус Эрикссон и Кевин Магнуссен — датчанин передним колесом зацепил заднее колесо шведа. «Заубер» и «Хаас» вылетели в гравий, но оба гонщика вернулись на трассу и продолжили гонку.



Хэмилтон и Феттель, тем временем, начали уходить в отрыв. Пару лидеров разделяли несколько десятых, в то время как Боттас отстал на две секунды, а Кими — почти на пять. Неподалёку от финна держались Ферстаппен и прорвавшийся на шестое место Масса, но «Ред Булл» и «Уильямсу» не хватало скорости, чтобы догнать «Феррари» и приступить к атакам. Позади этой группы расположились Грожан, Сайнс и Перес, а Даниил Квят откатился на десятое место.



Даниэль Риккардо вернулся в гонку, когда все соперники прошли уже два круга и даже от Магнуссена отставал на один полный круг. Забегая вперёд, отметим, что машина австралийца снова сломалась, когда он едва преодолел половину дистанции.

Первая гонка и «детские болезни»

В 2017 году команды вновь полностью переделали свои машины и, как это часто бывает с новой техникой, она оказалась довольно капризной. Помимо Даниэля Риккардо, в самом начале гонки с проблемами столкнулись в «Макларене» и «Рено». Сначала Стоффель Вандорн потерял мощность и лишь после долгого внепланового пит-стопа смог перезапустить мотор и поехать дальше.



Затем резко упал темп Джолиона Палмера — его «Рено» периодически переставала тормозить. Британец без борьбы пропустил Маркуса Эрикссона и терял по десять секунд на круге, пока в команде думали как решить проблему.



Но хуже всех пришлось Ромену Грожану. После блестящей квалификации француз шёл седьмым и претендовал на несколько очков, но под конец 14-го круга его «Хаас» задымил, а команде пришлось снять машину с дистанции. Четырьмя кругами позже в боксах остановился и Палмер.

Как Макс Себу помог

Тем временем, борьба лидеров стала напряжённее: преимущество Хэмилтона над Феттелем сократилось до девяти десятых, а на горизонте замаячили пит-стопы. Льюис свернул в боксы первым и на свежем софте, откатившись вглубь пелотона, отыгрывал у Феттеля по полсекунды. Казалось, «Феррари», оттягивая пит-стоп, теряет шанс побороться с «Серебряными стрелами». Но стоило Хэмилтону догнать Ферстаппена и статус-кво изменился.



Макс явно сдерживал Льюиса, а тому никак не удавалось опередить голландца. Феттель же шёл в своём темпе и его отрыв от «Мерседеса» начал расти. Когда Себ поехал в боксы, он на 23 с лишним секунды опережал Хэмилтона, и этого оказалось достаточно, чтобы гонщик «Феррари» вернулся на трассу впереди соперника.



Волна пит-стопов завершилась к 26-му кругу, отрыв Феттеля от Хэмилтона вырос к этому моменту до шести секунд. Боттас уступал лидеру ещё семь секунд, Райкконен шёл четвёртым в двадцати с лишним секундах, а Ферстаппен проигрывал уже полминуты.