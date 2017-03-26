Феттель на высоте: «Феррари» выиграла первый Гран-при за полтора года
«Мерседес» поторопился с
пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу.
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Старт нового сезона Формулы-1 получился напряжённым и относительно зрелищным: в условиях гонки новые машины действительно выглядят круто. И пусть обгонов было не так много, стало ясно главное: «Феррари» может бороться с «Мерседесом». И может даже побеждать их.
Рассказываем о первой гонке сезона.
Старт: Льюис сохраняет поул
Ещё до старта пелотон потерял одного из претендентов на подиум: «Ред Булл» Даниэля Риккардо, на котором после аварии в квалификации сменили коробку передач, остановился по пути на стартовую решётку — отказал сенсор трансмиссии. Машину австралийца спешно откатили на
Не всё гладко прошло и на стартовой решётке. Гонщики не разобрались с пустующим местом Риккардо и Уайтингу пришлось запустить процедуру заново. Со второй попытки заезд
В глубине пелотона трассу не поделили Маркус Эрикссон и Кевин Магнуссен — датчанин передним колесом зацепил заднее колесо шведа. «Заубер» и «Хаас» вылетели в гравий, но оба гонщика вернулись на трассу и продолжили гонку.
Хэмилтон и Феттель, тем временем, начали уходить в отрыв. Пару лидеров разделяли несколько десятых, в то время как Боттас отстал на две секунды, а Кими — почти на пять. Неподалёку от финна держались Ферстаппен и прорвавшийся на шестое место Масса, но «Ред Булл» и «Уильямсу» не хватало скорости, чтобы догнать «Феррари» и приступить к атакам. Позади этой группы расположились Грожан, Сайнс и Перес, а Даниил Квят откатился на десятое место.
Даниэль Риккардо вернулся в гонку, когда все соперники прошли уже два круга и даже от Магнуссена отставал на один полный круг. Забегая вперёд, отметим, что машина австралийца снова сломалась, когда он едва преодолел половину дистанции.
Первая гонка и «детские болезни»
В 2017 году команды вновь полностью переделали свои машины и, как это часто бывает с новой техникой, она оказалась довольно капризной. Помимо Даниэля Риккардо, в самом начале гонки с проблемами столкнулись в «Макларене» и «Рено». Сначала Стоффель Вандорн потерял мощность и лишь после долгого внепланового
Затем резко упал темп Джолиона Палмера — его «Рено» периодически переставала тормозить. Британец без борьбы пропустил Маркуса Эрикссона и терял по десять секунд на круге, пока в команде думали как решить проблему.
Но хуже всех пришлось Ромену Грожану. После блестящей квалификации француз шёл седьмым и претендовал на несколько очков, но под конец 14-го круга его «Хаас» задымил, а команде пришлось снять машину с дистанции. Четырьмя кругами позже в боксах остановился и Палмер.
Как Макс Себу помог
Тем временем, борьба лидеров стала напряжённее: преимущество Хэмилтона над Феттелем сократилось до девяти десятых, а на горизонте замаячили
Макс явно сдерживал Льюиса, а тому никак не удавалось опередить голландца. Феттель же шёл в своём темпе и его отрыв от «Мерседеса» начал расти. Когда Себ поехал в боксы, он на 23 с лишним секунды опережал Хэмилтона, и этого оказалось достаточно, чтобы гонщик «Феррари» вернулся на трассу впереди соперника.
Волна
Тактика Квята
Даниил Квят по большей части дистанции держался на девятом месте, на котором и стартовал. Но россиянин использовал, пожалуй, самую агрессивную тактику во всём пелотоне. На «ультрасофте» Квят прошёл более 30 кругов и свой первый
Перед своей остановкой Даниил пробился на шестое место, но, покинув
Квят долго преследовал соперников, но за 14 кругов до финиша обогнал Сайнса. Вскоре Даниил догнал Серхио Переса, но мощность мотора «Мерседеса» долгое время не позволяла выйти на дистанцию атаки. Не удалось россиянину воспользоваться и проходившим их на круг Себастьяном Феттелем — отрыв «Чеко» оказался слишком велик. А затем Квят внезапно совершил второй
Полтора года ожидания
Для Себастьяна Феттеля последние десять кругов
Льюис Хэмилтон на протяжении всей второй половины гонки жаловался на поведение машины, но в итоге добрался до финиша вторым, сохранив лишь полторы секунды отрыва от Валттери Боттаса. На последних кругах финн был явно быстрее, но по
Райкконен на последних кругах также попал под прессинг — финна стремительно догонял Ферстаппен, но до атаки в этой паре так и не дошло, а пилоты сохранили позиции: Кими — четвёртую, Макс — пятую. Фелипе Масса финишировал на шестом месте, а седьмую строчку отстоял Серхио Перес. Карлос Сайнс с Даниилом Квятом закончили гонку на восьмой и девятой позиции, а замкнул первую десятку Эстебан Окон, вырвавший одно зачётное очко в борьбе с Нико Хюлькенбергом и Фернандо Алонсо. Испанец впоследствии сошёл с дистанции, зато тринадцатым к финишу пришёл Стоффель Вандорн, так и не догнавший Антонио Джовинацци.
В общем зачёте Феттель теперь на семь очков опережает Хэмилтона и на десять — Боттаса. Райкконен и Ферстаппен замыкают первую пятёрку, а Квят расположился на девятой строчке. В Кубке конструкторов также лидирует «Феррари» — у «Скудерии» 37 очков против 33 баллов у «Мерседеса».
Второй этап сезона —
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