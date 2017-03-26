Пилот «Феррари» Феттель выиграл Гран-При Австралии «Формулы-1»
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Австралии — первом этапе нового сезона чемпионата «Формулы-1».
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В воскресенье по итогам гонки в Мельбурне немец стал первым, второе место занял стартовавший с
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.
Второй этап чемпионата пройдет в Китае.
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