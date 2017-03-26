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26 марта 2017, 10:58 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Пилот «Феррари» Феттель выиграл Гран-При Австралии «Формулы-1»

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу на Гран-при Австралии — первом этапе нового сезона чемпионата «Формулы-1».

Пилоты Формулы-1 перед Гран-при Австралии. Увеличить
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© Reuters

В воскресенье по итогам гонки в Мельбурне немец стал первым, второе место занял стартовавший с поул-позишн британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третье — его партнер по команде финн Вальттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.

Второй этап чемпионата пройдет в Китае.
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Эксперт: Первый этап «Формулы-1» показал, что Квят справился с прошлогодними проблемами

Эксперт: Первый этап «Формулы-1» показал, что Квят справился с прошлогодними проблемами

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят на первом этапе нового сезона в Австралии доказал своим результатом, что избавился от психологических проблем, связанных с прошлогодними событиями. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
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