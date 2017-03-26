В «Рено» вернулись к прежнему мотор-генератору

В процессе подготовки к сезону, а также во время тестов, у болидов «Рено» и у клиентов из «Ред Булла» и «Торо Россо» возникали проблемы технического характера с мотор-генератором. Эти проблемы в обновлённом моторе рассчитывали решить в быстрые сроки, однако позже пришли к выводу, что на выполнение этой задачи уйдёт больше времени.



Учитывая подобные обстоятельства, в «Рено» решили воспользоваться прошлогодним вариантом мотора-генератора. Его новая модификация появится лишь к пятой или шестой гонке сезона.