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26 марта 2017, 1:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Рено» вернулись к прежнему мотор-генератору

Ранее сообщалось, что «Рено» перенёс обновление мотора на более поздний срок, сегодня же стало известно, что в связи с этим в команде, пока что, решили вернуться к прошлогодней модификации мотор-генератора.

В процессе подготовки к сезону, а также во время тестов, у болидов «Рено» и у клиентов из «Ред Булла» и «Торо Россо» возникали проблемы технического характера с мотор-генератором. Эти проблемы в обновлённом моторе рассчитывали решить в быстрые сроки, однако позже пришли к выводу, что на выполнение этой задачи уйдёт больше времени.

Учитывая подобные обстоятельства, в «Рено» решили воспользоваться прошлогодним вариантом мотора-генератора. Его новая модификация появится лишь к пятой или шестой гонке сезона.
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