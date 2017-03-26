В «Рено» вернулись к прежнему мотор-генератору
Ранее сообщалось, что «Рено» перенёс обновление мотора на более поздний срок, сегодня же стало известно, что в связи с этим в команде, пока что, решили вернуться к прошлогодней модификации
мотор-генератора.
В процессе подготовки к сезону, а также во время тестов, у болидов «Рено» и у клиентов из «Ред Булла» и «Торо Россо» возникали проблемы технического характера с
Учитывая подобные обстоятельства, в «Рено» решили воспользоваться прошлогодним вариантом
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