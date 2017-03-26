Экклстоун: Надеюсь, что «Феррари» будет сильна

«Надеюсь, болиды «Феррари» завтра будут быстры. Это правда, что я продвигал переход Фернандо Алонсо, а потом и Себастьяна Феттеля в «Феррари». Я это делал, потому что знаю, насколько для этого спорта важна конкурентоспособность команды. Что касается нынешних дел, со мной все в порядке. Не чувствую себя пенсионером, я советник и почетный президент. У новых владельцев другое видение того, как должна развиваться Формула-1, и они имеют полное право реализовывать свою стратегию. Желаю им всего наилучшего. Говоря о новых правилах, не надо думать, что они созданы для того, чтобы сместить с трона «Мерседес». Команда доминирует, потому что работает лучше всех. Посмотрим, как будут обстоять дела в Австралии, — цитирует слова Экклстоуна La gazzetta dello sport.

Напомним, что новый сезон Формулы-1 возьмет старт с Гран-При Австралии 26 марта.