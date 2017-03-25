Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29203626/
25 марта 2017, 23:45 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Макс Ферстаппен: У «Ред Булла» нет темпа для борьбы с «Феррари» и «Мерседесом»

Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-При Австралии. Ферстаппен показал пятое время.

«Машины стали быстрее и приятнее, особенно в квалификации, когда ты пролетаешь повороты при пустом баке. Но гонки станут скучнее, потому что кто завтра будет лидировать после первого поворота, тот и победит.

Наш результат недостаточно хорош, но после всех проблем и результатов зимних тестов это лучшее, на что мы способны. Машину сложно сбалансировать, любое изменение сильно меняет работу в поворотах, и нам в целом недостает темпа. Мы все еще проигрываем в мощности, но и уровень сцепления не такой, как у «Феррари» и «Мерседеса». Мне нужен чистый старт, потому что у нас нет темпа для борьбы с «Феррари» и «Мерседесом», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»