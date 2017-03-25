Макс Ферстаппен: У «Ред Булла» нет темпа для борьбы с «Феррари» и «Мерседесом»

«Машины стали быстрее и приятнее, особенно в квалификации, когда ты пролетаешь повороты при пустом баке. Но гонки станут скучнее, потому что кто завтра будет лидировать после первого поворота, тот и победит.

Наш результат недостаточно хорош, но после всех проблем и результатов зимних тестов это лучшее, на что мы способны. Машину сложно сбалансировать, любое изменение сильно меняет работу в поворотах, и нам в целом недостает темпа. Мы все еще проигрываем в мощности, но и уровень сцепления не такой, как у «Феррари» и «Мерседеса». Мне нужен чистый старт, потому что у нас нет темпа для борьбы с «Феррари» и «Мерседесом», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.