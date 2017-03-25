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25 марта 2017, 10:33 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Австралии, Квят — девятый

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил в квалификации первого этапа «Формулы-1» в новом сезоне — Гран-при Австралии, который проходит в Мельбурне; российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял девятое место.

Британский гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон победил в квалификации первого этапа Формулы-1 в новом сезоне — Гран-при Австралии который проходит в Мельбурне; российский пилот Торо Россо Даниил Квят занял девятое место. Увеличить
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В субботу трехкратный чемпион мира проехал свой лучший круг в третьем сегменте квалификации за 1 минуту 22,188 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель (+0,268) из «Феррари». Третья позиция у еще одного пилота «Мерседеса» финна Вальттери Боттаса (+0,293).

Далее гонщики расположились в следующем порядке: 4. Кими Райкконен («Феррари»), 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 6. Ромен Грожан («Хаас»), 7. Фелипе Масса («Уильямс»), 8. Карлос Сайнс-младший, 9. Даниил Квят (оба — «Торо Россо»), 10. Дэниел Риккьярдо («Ред Булл»).

Риккьярдо в начале третьего сегмента разбил свою машину: австралиец не справился с управлением, болид в одном из поворотов трассы ушел в занос и задней частью ударился об отбойник. После этого квалификация была остановлена на несколько минут.

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье.
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