Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Австралии, Квят — девятый
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил в квалификации первого этапа «Формулы-1» в новом сезоне — Гран-при Австралии, который проходит в Мельбурне; российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял девятое место.
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В субботу трехкратный чемпион мира проехал свой лучший круг в третьем сегменте квалификации за 1 минуту 22,188 секунды. Вторым стал немец Себастьян Феттель (+0,268) из «Феррари». Третья позиция у еще одного пилота «Мерседеса» финна Вальттери Боттаса (+0,293).
Далее гонщики расположились в следующем порядке: 4. Кими Райкконен («Феррари»), 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл»), 6. Ромен Грожан («Хаас»), 7. Фелипе Масса («Уильямс»), 8. Карлос
Риккьярдо в начале третьего сегмента разбил свою машину: австралиец не справился с управлением, болид в одном из поворотов трассы ушел в занос и задней частью ударился об отбойник. После этого квалификация была остановлена на несколько минут.
Гонка
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