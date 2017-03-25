В субботу на трассе в Мельбурне четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 23,380 секунды. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (+0,479). Тройку замкнул обладатель лучшего времени в первой и второй практиках Льюис Хэмилтон (+0,490), также выступающий за «Мерседес».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,669) показал девятый результат, расположившись строчкой ниже своего партнера по команде испанца Карлоса Сайнса-младшего (+2,568).