Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Австралии, Квят — девятый
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на первом этапе «Формулы-1» нового сезона — Гран-при Австралии.
В субботу на трассе в Мельбурне четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 23,380 секунды. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (+0,479). Тройку замкнул обладатель лучшего времени в первой и второй практиках Льюис Хэмилтон (+0,490), также выступающий за «Мерседес».
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,669) показал девятый результат, расположившись строчкой ниже своего партнера по команде испанца Карлоса
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