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25 марта 2017, 10:24 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Феттель стал лучшим в третьей практике на Гран-при Австралии, Квят — девятый

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на первом этапе «Формулы-1» нового сезона — Гран-при Австралии.

В субботу на трассе в Мельбурне четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 23,380 секунды. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (+0,479). Тройку замкнул обладатель лучшего времени в первой и второй практиках Льюис Хэмилтон (+0,490), также выступающий за «Мерседес».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+2,669) показал девятый результат, расположившись строчкой ниже своего партнера по команде испанца Карлоса Сайнса-младшего (+2,568).

Квалификация Гран-при Австралии пройдет позднее в субботу, гонка состоится в воскресенье.
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МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил в квалификации первого этапа «Формулы-1» в новом сезоне — Гран-при Австралии, который проходит в Мельбурне; российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял девятое место.
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