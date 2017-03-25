Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29198900/
25 марта 2017, 10:20 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Верляйн пропустит гонку в Австралии, его заменит Джовинацци

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн не примет участия в гонке первого этапа Гран-при нового сезона в австралийском Мельбурне, его заменит итальянец Антонио Джовинацци, сообщается на официальном сайте «Формулы-1».

Пилот Заубера Паскаль Верляйн не примет участия в гонке первого этапа Гран-при нового сезона в австралийском Мельбурне его заменит итальянец Антонио Джовинацци сообщается на официальном сайте Формулы-1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Верляйн в январе получил травму спины во время аварии на Гонке чемпионов. Как сообщил сам немец, из-за недостатка тренировок его физической подготовки не хватит для преодоления дистанции гонки, которая состоится в воскресенье. Верляйн в пятницу на первой и второй тренировочных сессиях показывал 18-й результат.

«Из-за недостатка тренировок моего уровня физической подготовки недостаточно, чтобы проехать дистанцию гонки. Я объяснил ситуацию команде, в “Заубере” решили не рисковать. Конечно, мне жаль, но это лучшее решение для команды», — сообщил Верляйн.

Как отметила руководитель команды Мониша Кальтенборн, гонщику «было нелегко принять это решение, но оно подчеркивает его качество как командного игрока».

«В такой ситуации мы не хотели брать на себя ненужные риски. Как и планировалось, Паскаль сядет за руль на этапе в Китае», — подчеркнула она.

В сезоне 2016 года 23-летний Джовинацци занял второе место по итогам чемпионата серии GP2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Австралии, Квят — девятый

Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Австралии, Квят — девятый

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победил в квалификации первого этапа «Формулы-1» в новом сезоне — Гран-при Австралии, который проходит в Мельбурне; российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял девятое место.
Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США