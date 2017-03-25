Верляйн пропустит гонку в Австралии, его заменит Джовинацци

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Верляйн в январе получил травму спины во время аварии на Гонке чемпионов. Как сообщил сам немец, из-за недостатка тренировок его физической подготовки не хватит для преодоления дистанции гонки, которая состоится в воскресенье. Верляйн в пятницу на первой и второй тренировочных сессиях показывал 18-й результат.

«Из-за недостатка тренировок моего уровня физической подготовки недостаточно, чтобы проехать дистанцию гонки. Я объяснил ситуацию команде, в “Заубере” решили не рисковать. Конечно, мне жаль, но это лучшее решение для команды», — сообщил Верляйн.

Как отметила руководитель команды Мониша Кальтенборн, гонщику «было нелегко принять это решение, но оно подчеркивает его качество как командного игрока».

«В такой ситуации мы не хотели брать на себя ненужные риски. Как и планировалось, Паскаль сядет за руль на этапе в Китае», — подчеркнула она.

В сезоне 2016 года 23-летний Джовинацци занял второе место по итогам чемпионата серии GP2.