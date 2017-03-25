Верляйн пропустит гонку в Австралии, его заменит Джовинацци
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн не примет участия в гонке первого этапа Гран-при нового сезона в австралийском Мельбурне, его заменит итальянец Антонио Джовинацци, сообщается на официальном сайте «Формулы-1».
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Верляйн в январе получил травму спины во время аварии на Гонке чемпионов. Как сообщил сам немец,
«Из-за недостатка тренировок моего уровня физической подготовки недостаточно, чтобы проехать дистанцию гонки. Я объяснил ситуацию команде, в “Заубере” решили не рисковать. Конечно, мне жаль, но это лучшее решение для команды», — сообщил Верляйн.
Как отметила руководитель команды Мониша Кальтенборн, гонщику «было нелегко принять это решение, но оно подчеркивает его качество как командного игрока».
«В такой ситуации мы не хотели брать на себя ненужные риски. Как и планировалось, Паскаль сядет за руль на этапе в Китае», — подчеркнула она.
В сезоне 2016 года 23-летний Джовинацци занял второе место по итогам чемпионата серии GP2.
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