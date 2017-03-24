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24 марта 2017, 23:31 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Фернандо Алонсо: Мне плевать на расстановку сил, хочу стать чемпионом

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что приложит максимум усилий, чтобы добиться успеха в этом сезоне. Испанец отметил, что его не волнует доминирование более сильных команд.

— Мне действительно плевать на расстановку сил, — приводит Autosport слова Алонсо. — Мне все равно, кто соревнуется в середине пелотона. Мы хотим стать чемпионами, побеждать и быть на подиумах, а сейчас мы далеки от этого. Если «Макларен» на 13-м, 17-м или девятом месте, а впереди нас «Рено» и «Форс Индия», то мне все равно.
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