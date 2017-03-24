ФИА потребовала от «Хааса» снять T-крыло на второй тренировке в Австралии
Команда «Хаас» не знает, сможет ли использовать своё
T-крыло в оставшейся части уик-энда Гран-при Австралии, после того как ФИА потребовала его убрать после первой пятничной тренировки.
По ходу первой сессии свободной практики болиды Ромена Грожана и Кевина Магнуссена часто попадали в объективы камер, и на видеозаписи было отчётливо видно, что установленные на них
«Мы использовали эти элементы на тестах в Барселоне, и ни у кого не возникало к ним вопросов. На второй тренировке в Австралии нам пришлось их снять, потому нам нужно понять, что мы будем делать на третьей тренировке.
По данным, которые у нас имеются, мы видим, что прижимная сила есть.
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