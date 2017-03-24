ФИА потребовала от «Хааса» снять T-крыло на второй тренировке в Австралии

По ходу первой сессии свободной практики болиды Ромена Грожана и Кевина Магнуссена часто попадали в объективы камер, и на видеозаписи было отчётливо видно, что установленные на них Т-крылья сильно изгибаются.



«Мы использовали эти элементы на тестах в Барселоне, и ни у кого не возникало к ним вопросов. На второй тренировке в Австралии нам пришлось их снять, потому нам нужно понять, что мы будем делать на третьей тренировке.



По данным, которые у нас имеются, мы видим, что прижимная сила есть. Т-крылья работают, поэтому мы хотим их вернуть. Но посмотрим, разрешат ли нам это», — рассказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, слова которого приводит Autosport.