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24 марта 2017, 17:00 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

ФИА потребовала от «Хааса» снять T-крыло на второй тренировке в Австралии

Команда «Хаас» не знает, сможет ли использовать своё T-крыло в оставшейся части уик-энда Гран-при Австралии, после того как ФИА потребовала его убрать после первой пятничной тренировки.

По ходу первой сессии свободной практики болиды Ромена Грожана и Кевина Магнуссена часто попадали в объективы камер, и на видеозаписи было отчётливо видно, что установленные на них Т-крылья сильно изгибаются.

«Мы использовали эти элементы на тестах в Барселоне, и ни у кого не возникало к ним вопросов. На второй тренировке в Австралии нам пришлось их снять, потому нам нужно понять, что мы будем делать на третьей тренировке.

По данным, которые у нас имеются, мы видим, что прижимная сила есть. Т-крылья работают, поэтому мы хотим их вернуть. Но посмотрим, разрешат ли нам это», — рассказал руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, слова которого приводит Autosport.
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