Алонсо не комментирует слухи о возможном разрыве партнёрства с «Хондой»
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо уклоняется от комментариев относительно слухов о том, что британская команда может сменить поставщика двигателей в связи в продолжающимися проблемами «Хонды».
«Этот вопрос лучше адресовать руководству команды. Конечно же, я знаю о слухах, но стараюсь не обращать на них внимания. Расстраивает, что через два года все двигаются вперёд, а “Хонда” остаётся там же, где была два года назад. Будем надеяться, мы сможем изменить ситуацию. Я попросил команду отреагировать очень и очень быстро», — приводит слова Алонсо El Confidencial.
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