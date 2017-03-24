Алонсо не комментирует слухи о возможном разрыве партнёрства с «Хондой»

«Этот вопрос лучше адресовать руководству команды. Конечно же, я знаю о слухах, но стараюсь не обращать на них внимания. Расстраивает, что через два года все двигаются вперёд, а “Хонда” остаётся там же, где была два года назад. Будем надеяться, мы сможем изменить ситуацию. Я попросил команду отреагировать очень и очень быстро», — приводит слова Алонсо El Confidencial.