«Мерседес» снова доминирует. Что мы уже узнали о новой Формуле-1
Накануне первой квалификации нового сезона Формулы-1 изучаем первые протоколы свободных заездов и пытаемся понять расстановку сил.
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В Мельбурне прошли первые официальные сессии нового сезона Формулы-1 — свободные заезды перед
Расстановка сил в современной Формуле-1 — в обзоре «Чемпионата».
Быстрее поула
В течение двух недель тестов все только и говорили о «Феррари». «Скудерия» произвела прекрасное впечатление, а рекорд тестов в исполнении Кими Райкконена вызвал настоящий ажиотаж. Поддерживая его, Льюис Хэмилтон до последнего дня повторял, что фаворитом нового сезона считает «Феррари».
Это, впрочем, не помешало британцу дважды уверенно возглавить протоколы, оставив всех соперников далеко позади. Лучшее время Льюиса — 1.23,620 — уже быстрее прошлогоднего поула и менее десятой доли секунды уступает рекорду квалификации. «После сложностей, с которыми мы столкнулись в Барселоне, мы действительно не знали, чего ожидать, — говорит Хэмилтон. — Но теперь мы именно там, где должны быть. Это хорошее начало».
На этот раз лучшее время «Феррари» оказалось на полсекунды медленнее — 1.24,167. Его автор, Себастьян Феттель, утверждает, что ещё не всё потеряно, просто инженерам пока не удалось настроить SF70H. «Баланс пока не тот, каким мы хотим его видеть, так что, я считаю, мы ещё можем заметно прибавить. По ощущениям, машина ещё не так хороша, как она может быть», — говорит Себ.
В «Ред Булл», в отличие от «Феррари», с надеждой догнать «Мерседес» распрощались. Если с утра Даниэль Риккардо показал третье время, уступив только Хэмилтону и Боттасу, то затем инженеры ошиблись в выборе настроек, и австралиец откатился на пятую строчку — в секунде от лучшего результата. «Думаю, мы можем добиться большего. Да, пока наши идеи не сработали, и вечером мы поймём почему, так что в субботу будем сильнее», — утверждает кумир местных болельщиков.
«Ред Булл», как и на тестах, от «Мерседеса» отстаёт. А вот от «Феррари» ещё можно ожидать борьбы: полсекунды в начале
«Торо Россо» набирает обороты
Лучшим среди остальных в пятницу неожиданно стал Карлос Сайнс. Новый «Торо Россо» с довольно агрессивным плавником, напомнившим решение «Мерседеса», показал себя с наилучшей стороны и в отсутствие проблем с «Рено» продемонстрировал впечатляющий темп. Сайнс после обеда поднялся на седьмое место, а Даниил Квят занял 10-ю строчку.
«Мы всё ещё знакомимся с новыми машинами, и к квалификации многое изменится. Всегда есть возможность добиться улучшения, и наша ситуация — не исключение, — говорит россиянин. — Здорово наконец вернуться на
Также очень неплохими временами могут похвастать «Хаас», «Рено» и «Форс Индия», лучших представителей которых разделили всего 0,16 секунды. У каждой из команд, правда, возникли некоторые проблемы. Так, Ромен Грожан дважды вылетал с трассы
«Авария стала для меня сюрпризом. Я атаковал в последнем повороте — не думаю, что слишком сильно, и заднюю часть просто унесло, — разводит руками Палмер. — У меня не было шансов. Впервые у меня
В середине пелотона ожидается очень плотная борьба с участием
Трудный
«Макларен», после проблем с моторами на недавних тестах, в последние недели находится под пристальным вниманием всего паддока, ведь этот сезон может оказаться решающим в судьбе прославленной команды и определить её облик на ближайшие годы. В Мельбурне скорость MCL32 немного выросла: Фернандо Алонсо во втором сеансе заездов прорвался на 12-е место. Правда, без технических проблем вновь не обошлось: с утра в боксах долго простоял Стоффель Вандорн, а после обеда 20 минут потерял и сам Алонсо.
Но если «Макларен» изначально готовился к трудному
Ну, а главным аутсайдером сезона, похоже, окончательно становится «Заубер». Хотя Маркусу Эрикссону и удалось завершить день на довольно неплохом 15-м месте, он уступил 10-му времени дня более секунды. Для Паскаля Верляйна первые тренировки сезона сложились ещё хуже: он лишь на 18-й строчке и опередил только Магнуссена с Палмером, которые завершили заезды досрочно.
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