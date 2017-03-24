«Мерседес» снова доминирует. Что мы уже узнали о новой Формуле-1

В Мельбурне прошли первые официальные сессии нового сезона Формулы-1 — свободные заезды перед Гран-при Австралии. Эти три часа — пока всё, что у нас есть, чтобы представить расстановку сил предстоящего сезона. И, судя по всему, преимущество «Мерседеса» совершенно не пошатнулось: Льюис Хэмилтон в обеих сессиях привёз соперникам по полсекунды.



Расстановка сил в современной Формуле-1 — в обзоре «Чемпионата».



Быстрее поула

В течение двух недель тестов все только и говорили о «Феррари». «Скудерия» произвела прекрасное впечатление, а рекорд тестов в исполнении Кими Райкконена вызвал настоящий ажиотаж. Поддерживая его, Льюис Хэмилтон до последнего дня повторял, что фаворитом нового сезона считает «Феррари».



Это, впрочем, не помешало британцу дважды уверенно возглавить протоколы, оставив всех соперников далеко позади. Лучшее время Льюиса — 1.23,620 — уже быстрее прошлогоднего поула и менее десятой доли секунды уступает рекорду квалификации. «После сложностей, с которыми мы столкнулись в Барселоне, мы действительно не знали, чего ожидать, — говорит Хэмилтон. — Но теперь мы именно там, где должны быть. Это хорошее начало».



На этот раз лучшее время «Феррари» оказалось на полсекунды медленнее — 1.24,167. Его автор, Себастьян Феттель, утверждает, что ещё не всё потеряно, просто инженерам пока не удалось настроить SF70H. «Баланс пока не тот, каким мы хотим его видеть, так что, я считаю, мы ещё можем заметно прибавить. По ощущениям, машина ещё не так хороша, как она может быть», — говорит Себ.

В «Ред Булл», в отличие от «Феррари», с надеждой догнать «Мерседес» распрощались. Если с утра Даниэль Риккардо показал третье время, уступив только Хэмилтону и Боттасу, то затем инженеры ошиблись в выборе настроек, и австралиец откатился на пятую строчку — в секунде от лучшего результата. «Думаю, мы можем добиться большего. Да, пока наши идеи не сработали, и вечером мы поймём почему, так что в субботу будем сильнее», — утверждает кумир местных болельщиков.



«Ред Булл», как и на тестах, от «Мерседеса» отстаёт. А вот от «Феррари» ещё можно ожидать борьбы: полсекунды в начале уик-энда — это не катастрофа, а на длинных дистанциях «Скудерия» традиционно смотрится ещё сильнее. Так или иначе, главными фаворитами по-прежнему остаются «Серебряные стрелы».

«Торо Россо» набирает обороты

Лучшим среди остальных в пятницу неожиданно стал Карлос Сайнс. Новый «Торо Россо» с довольно агрессивным плавником, напомнившим решение «Мерседеса», показал себя с наилучшей стороны и в отсутствие проблем с «Рено» продемонстрировал впечатляющий темп. Сайнс после обеда поднялся на седьмое место, а Даниил Квят занял 10-ю строчку.



«Мы всё ещё знакомимся с новыми машинами, и к квалификации многое изменится. Всегда есть возможность добиться улучшения, и наша ситуация — не исключение, — говорит россиянин. — Здорово наконец вернуться на Гран-при, как будто вновь вернулся в школу!»

Также очень неплохими временами могут похвастать «Хаас», «Рено» и «Форс Индия», лучших представителей которых разделили всего 0,16 секунды. У каждой из команд, правда, возникли некоторые проблемы. Так, Ромен Грожан дважды вылетал с трассы из-за неполадок в тормозной системе, а Кевин Магнуссен потерял много времени из-за утечки. С тормозами проблемы возникли и у «Форс Индия», а Джолион Палмер и вовсе разбил машину на выходе из финального поворота.



«Авария стала для меня сюрпризом. Я атаковал в последнем повороте — не думаю, что слишком сильно, и заднюю часть просто унесло, — разводит руками Палмер. — У меня не было шансов. Впервые у меня что-то подобное случается в этой машине. Её просто сорвало».



В середине пелотона ожидается очень плотная борьба с участием четырёх-пяти команд. И быстрейшей из них пока выглядит «Торо Россо». Впрочем, строить какие-либо прогнозы до квалификации было бы преждевременно — только она сможет расставить пилотов по своим местам.



Трудный уик-энд «Макларена»

«Макларен», после проблем с моторами на недавних тестах, в последние недели находится под пристальным вниманием всего паддока, ведь этот сезон может оказаться решающим в судьбе прославленной команды и определить её облик на ближайшие годы. В Мельбурне скорость MCL32 немного выросла: Фернандо Алонсо во втором сеансе заездов прорвался на 12-е место. Правда, без технических проблем вновь не обошлось: с утра в боксах долго простоял Стоффель Вандорн, а после обеда 20 минут потерял и сам Алонсо.

Но если «Макларен» изначально готовился к трудному уик-энду, то неприятности «Уильямса» для многих стали сюрпризом, ведь от Гроува ждут возвращения четвёртой позиции Кубка конструкторов. В утренней практике Фелипе Масса показал очень неплохое седьмое время, но после обеда на машине бразильца уже после пяти кругов вышла из строя электрика. Лэнс Стролл, который только знакомится с трассой в Альберт-парке, пока тоже не блещет: канадский дебютант показал 13-е и 16-е времена. Впрочем, в предыдущие сезоны «Уильямс» нередко проводил малозаметные пятницы перед субботним рывком на подобающие места.

Ну, а главным аутсайдером сезона, похоже, окончательно становится «Заубер». Хотя Маркусу Эрикссону и удалось завершить день на довольно неплохом 15-м месте, он уступил 10-му времени дня более секунды. Для Паскаля Верляйна первые тренировки сезона сложились ещё хуже: он лишь на 18-й строчке и опередил только Магнуссена с Палмером, которые завершили заезды досрочно.