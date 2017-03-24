Феттель не обеспокоен отставанием от «Мерседеса»

Хотя немец и показал второе время на круге, он уступил пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону 0,547 секунды. Однако гонщик «Скудерии» признался, что ещё не вполне доволен балансом машины.



«Баланс машины ещё не так хорош, как бы мне того хотелось, поэтому я думаю, что мы ещё можем сделать достойный шаг вперёд.

В целом первый день прошёл хорошо, но у нас были небольшие неприятности на первой тренировке, что стоило нам некоторого времени работы на треке. Так что потребовалось чуть больше времени чтобы войти в привычный ритм.



Автомобиль ещё кажется не столь хорош, как может быть… Но болид не сильно изменился с момента последних тестов. Мы всё ещё можем улучшиться», — цитирует Феттеля Autosport.