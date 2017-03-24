Магнуссен: Обескураживающий день, почти не собрал информации

«Это был обескураживающий день. Я не собрал практически никакой информации. Мы проведём расследование и, надеюсь, найдём причину неполадок. Посмотрим, что будет завтра. Ещё не известно, какой будет погода. Может пойти дождь, и всё изменится. С другой стороны, было здорово понять, что машина конкурентоспособна. Это обнадёживает на старте сезона», — отметил Магнуссен для пресс-релиза своей команды.