Магнуссен: Обескураживающий день, почти не собрал информации
Пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал итоги первых двух свободных практик
Гран-при Австралии, на которых из-за технических проблем он не смог провести достаточно времени на трассе.
«Это был обескураживающий день. Я не собрал практически никакой информации. Мы проведём расследование и, надеюсь, найдём причину неполадок. Посмотрим, что будет завтра. Ещё не известно, какой будет погода. Может пойти дождь, и всё изменится. С другой стороны, было здорово понять, что машина конкурентоспособна. Это обнадёживает на старте сезона», — отметил Магнуссен для
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