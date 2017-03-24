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24 марта 2017, 14:04 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Магнуссен: Обескураживающий день, почти не собрал информации

Пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал итоги первых двух свободных практик Гран-при Австралии, на которых из-за технических проблем он не смог провести достаточно времени на трассе.

«Это был обескураживающий день. Я не собрал практически никакой информации. Мы проведём расследование и, надеюсь, найдём причину неполадок. Посмотрим, что будет завтра. Ещё не известно, какой будет погода. Может пойти дождь, и всё изменится. С другой стороны, было здорово понять, что машина конкурентоспособна. Это обнадёживает на старте сезона», — отметил Магнуссен для пресс-релиза своей команды.
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