Льюис Хэмилтон: «Мерседес» находится в 1 проценте от идеала

Британец в обеих сессиях показал лучшее время.

— Наши расклады отличаются от того, как машина чувствовала себя в последние дни тестов в Барселона, и это стало большим облегчением для всех нас, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Нам не хватает всего 1 процента до идеала. Что действительно радует, так это то, что мы прибыли на трассу через неделю, а машина в порядке. Это здорово, парни проделали фантастическую работу. Мы показали хорошую форму как на длинных, так и на коротких дистанциях. Каждый круг получился таким, как мы хотели.