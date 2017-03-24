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24 марта 2017, 13:02 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

Льюис Хэмилтон: «Мерседес» находится в 1 проценте от идеала

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен первой и второй практиками перед «Гран-при Австралии».

Британец в обеих сессиях показал лучшее время.

— Наши расклады отличаются от того, как машина чувствовала себя в последние дни тестов в Барселона, и это стало большим облегчением для всех нас, — цитирует Sky Sports Хэмилтона. — Нам не хватает всего 1 процента до идеала. Что действительно радует, так это то, что мы прибыли на трассу через неделю, а машина в порядке. Это здорово, парни проделали фантастическую работу. Мы показали хорошую форму как на длинных, так и на коротких дистанциях. Каждый круг получился таким, как мы хотели.
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