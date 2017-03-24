Райкконен: Всё могло быть и лучше, но это всего лишь пятница
Пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями от пятничной практики
Гран-при Австралии, по итогам которой показал четвёртое время.
«Было трудно понять, чего ожидать, потому что никогда не знаешь, что делают другие на практике. Ты знаешь только то, что делаешь сам. Думаю, в целом мы можем быть довольны сегодняшним днём. Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать завтра, а там будет видно, где мы находимся по отношению к соперникам.
Это лишь пятница, квалификация будет завтра. В любом случае я считаю, что этот трек — не самый показательный из всех, он не даст нам чёткой картины на весь сезон. Это довольно специфическая трасса. В гонке всегда происходит много чего. Мы можем делать лишь то, что в наших силах. Пока что всё идёт хорошо, а дальше будет видно.
Трудно перед началом сезона говорить о
Мы можем поработать над машиной и усовершенствовать её. И мы будем работать, чтобы сделать её лучше на завтра. Не знаю, с каким уровнем топлива работали другие, мы знаем лишь, что должны продолжать совершенствовать болид. И это то, что мы будем делать», — цитирует Райкконена ESPN.
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