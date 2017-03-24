Райкконен: Всё могло быть и лучше, но это всего лишь пятница

«Было трудно понять, чего ожидать, потому что никогда не знаешь, что делают другие на практике. Ты знаешь только то, что делаешь сам. Думаю, в целом мы можем быть довольны сегодняшним днём. Нам нужно сосредоточиться на том, что мы будем делать завтра, а там будет видно, где мы находимся по отношению к соперникам.



Это лишь пятница, квалификация будет завтра. В любом случае я считаю, что этот трек — не самый показательный из всех, он не даст нам чёткой картины на весь сезон. Это довольно специфическая трасса. В гонке всегда происходит много чего. Мы можем делать лишь то, что в наших силах. Пока что всё идёт хорошо, а дальше будет видно.



Трудно перед началом сезона говорить о каких-то ожиданиях, когда мы приезжаем на первую гонку с новыми болидами. Но это особенный трек. Наверняка всё могло бы быть немного лучше, но для этого нам и нужны пятничные тренировки. Мне не на что жаловаться.



Мы можем поработать над машиной и усовершенствовать её. И мы будем работать, чтобы сделать её лучше на завтра. Не знаю, с каким уровнем топлива работали другие, мы знаем лишь, что должны продолжать совершенствовать болид. И это то, что мы будем делать», — цитирует Райкконена ESPN.