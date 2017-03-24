Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29190081/
24 марта 2017, 12:37 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Стролл: Не знал трассы и не мог сразу атаковать на пределе

Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Австралии, по итогам которых показал 16-е время.

«Для меня это был хороший день. Я проехал немало кругов и просто учил трассу. Хорошие ощущения, когда наконец-то пробиваешь лёд и оказываешься за рулём, ведь я долго готовился и рано приехал сюда для акклиматизации. На этой трассе я ещё не бывал, так что не мог просто выехать и сразу атаковать на пределе. Нужно было двигаться постепенно, ещё оставляя что-то в запасе. На этой трассе много мест, где можно ошибиться, но она весёлая, и я получаю наслаждение, гоняясь здесь.

Вторая практика получилась для меня немного скомканной. Первая попытка прошла по плану, но на второй, к моей досаде, появился жёлтый флаг, так что пришлось прервать круг — мы потеряли возможность проехать на “ультрасофте” тот круг, который хотели. Однако сегодня были лишь первые практики. Думаю, я ещё могу прибавить, ведь многое изучаю. И ещё надо многое понять», — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Магнуссен: Обескураживающий день, почти не собрал информации

Пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, выступающий в составе «Хааса», прокомментировал итоги первых двух свободных практик Гран-при Австралии, на которых из-за технических проблем он не смог провести достаточно времени на трассе.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!