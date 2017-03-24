Стролл: Не знал трассы и не мог сразу атаковать на пределе
Пилот «Уильямса» Лэнс Стролл прокомментировал пятничные тренировки
Гран-при Австралии, по итогам которых показал 16-е время.
«Для меня это был хороший день. Я проехал немало кругов и просто учил трассу. Хорошие ощущения, когда
Вторая практика получилась для меня немного скомканной. Первая попытка прошла по плану, но на второй, к моей досаде, появился жёлтый флаг, так что пришлось прервать круг — мы потеряли возможность проехать на “ультрасофте” тот круг, который хотели. Однако сегодня были лишь первые практики. Думаю, я ещё могу прибавить, ведь многое изучаю. И ещё надо многое понять», — приводит слова Стролла
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