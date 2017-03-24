Стролл: Не знал трассы и не мог сразу атаковать на пределе

«Для меня это был хороший день. Я проехал немало кругов и просто учил трассу. Хорошие ощущения, когда наконец-то пробиваешь лёд и оказываешься за рулём, ведь я долго готовился и рано приехал сюда для акклиматизации. На этой трассе я ещё не бывал, так что не мог просто выехать и сразу атаковать на пределе. Нужно было двигаться постепенно, ещё оставляя что-то в запасе. На этой трассе много мест, где можно ошибиться, но она весёлая, и я получаю наслаждение, гоняясь здесь.



Вторая практика получилась для меня немного скомканной. Первая попытка прошла по плану, но на второй, к моей досаде, появился жёлтый флаг, так что пришлось прервать круг — мы потеряли возможность проехать на “ультрасофте” тот круг, который хотели. Однако сегодня были лишь первые практики. Думаю, я ещё могу прибавить, ведь многое изучаю. И ещё надо многое понять», — приводит слова Стролла пресс-служба его команды.