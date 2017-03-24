«Торо Россо»: Это удовлетворяющий нас старт уик-энда
Инженер «Торо Россо» Джоди Эггинтон остался доволен результатами пятничных тренировок
Гран-при Австралии, по итогам которых Карлос Сайнс-младший показал седьмое время, а Даниил Квят стал 10-м.
«Было хорошо вновь поработать в пятницу в рамках
Мы поработаем с сегодняшними данными и внесём необходимые изменения, чтобы добиться завтрашних целей по повышению скорости STR12 на коротких сериях кругов. В целом это удовлетворяющий нас старт первого гоночного
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter