«Торо Россо»: Это удовлетворяющий нас старт уик-энда

«Было хорошо вновь поработать в пятницу в рамках Гран-при, это дало механикам возможность вернуться в ритм. Как это бывает каждый год, трасса показала нормальный уровень эволюции по ходу сегодняшних сессий. Это был продуктивный день, мы собрали много хороших данных по всем трём типам шин, которые, учитывая степень риска появления на трассе машины безопасности, позволят нам принимать обоснованные решения, понимая, каков риск и какова возможная награда при использовании возможностей по ходу гонки.



Мы поработаем с сегодняшними данными и внесём необходимые изменения, чтобы добиться завтрашних целей по повышению скорости STR12 на коротких сериях кругов. В целом это удовлетворяющий нас старт первого гоночного уик-энда 2017 года», — приводит слова Эггинтона пресс-служба его команды.