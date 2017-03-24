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https://sport.mail.ru/news/formula1/29189371/
24 марта 2017, 11:51 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Квят сравнил старт нового сезона «Формулы-1» с возвращением в школу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят рад старту нового сезона, который сравнил с возвращением в школу после каникул. Слова гонщика приводит пресс-служба команды.

В двух первых свободных практиках <nobr>Гран-при </nobr>Австралии российский гонщик показал 12-й и 10-й результаты. Увеличить
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В пятницу прошли первые две свободные практики Гран-при Австралии, в которых Квят показал 12-й и 10-й результаты соответственно.

«Это была продуктивная пятница, мы смогли проехать много кругов и легко выполнили нашу программу, — рассказал россиянин. — Для нас все в новинку, поскольку мы здесь впервые с этими машинами (с этого сезона действует новый регламент), все команды будут надеяться на дальнейший прогресс в течение гоночного уикэнда, и мы — не исключение. Всегда есть возможность для улучшения, и я уверен, что завтра мы сделаем шаг вперед. Очень здорово вернуться, наконец, к гонкам — такое чувство, что мы вернулись в школу».

В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация, в воскресенье состоится гонка.
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