Квят сравнил старт нового сезона «Формулы-1» с возвращением в школу
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Торо Россо» Даниил Квят рад старту нового сезона, который сравнил с возвращением в школу после каникул. Слова гонщика приводит
пресс-служба команды.
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В пятницу прошли первые две свободные практики
«Это была продуктивная пятница, мы смогли проехать много кругов и легко выполнили нашу программу, — рассказал россиянин. — Для нас все в новинку, поскольку мы здесь впервые с этими машинами (с этого сезона действует новый регламент), все команды будут надеяться на дальнейший прогресс в течение гоночного уикэнда, и мы — не исключение. Всегда есть возможность для улучшения, и я уверен, что завтра мы сделаем шаг вперед. Очень здорово вернуться, наконец, к гонкам — такое чувство, что мы вернулись в школу».
В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация, в воскресенье состоится гонка.
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