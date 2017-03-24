Хэмилтон — лучший на второй тренировке Гран-при Австралии, Квят — 10-й
На трассе «Альберт-парк» состоялась вторая тренировка
Гран-при Австралии Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Второе время продемонстрировал гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, а замкнул первую тройку Валттери Боттас из «Мерседеса». Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал десятый результат.
Формула-1.
1. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — 1:23.620
2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +0.547
3. Валттери Боттас (Mercedes AMG F1) +0.556
4. Кими Райкконен (Scuderia Ferrari) +0.905
5. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +1.030
6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) +1.393
7. Карлос
8. Ромен Грожан (Haas) +1.816
9. Нико Хюлькенберг (Renault Sport F1) +1.858
10. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +1.873
11. Серхио Перес (Force India) +1.971
12. Фернандо Алонсо (McLaren) +2.380
13. Эстебан Окон (Force India) +2.525
14. Фелипе Масса (Williams) +2.711
15. Маркус Эрикссон (Sauber) +2.878
16. Лэнс Стролл (Williams) +2.905
17. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.988
18. Паскаль Верляйн (Sauber) +3.299
19. Кевин Магнуссен (Haas) +3.659
20. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +3.929.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter