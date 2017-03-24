Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29186805/
24 марта 2017, 8:43 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Хэмилтон стал лучшим в первой практике «Ф-1» на Гран-при Австралии, Квят — 12-й

МОСКВА, 24 мар — Р-Спорт. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на первом этапе «Формулы-1» нового сезона — Гран-при Австралии.

В пятницу на трассе в Мельбурне трехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 24,220 секунды. Вторым стал его новый партнер по команде Вальттери Боттас (+0,583). Первую тройку замкнул Дэниел Риккьярдо (+0,666) из «Ред Булл».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят (+2,294) показал 12-й результат, расположившись строчкой ниже своего партнера по команде Карлоса Сайнса-младшего (+2,230).

Вторая практика на Гран-при Австралии пройдет позднее в пятницу.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
23 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Осторожно, горячо: американские ринг-герлз

Тренер Мозер отреагировала на заявление фигуриста об уходе через СМИ