В пятницу на трассе в Мельбурне трехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 24,220 секунды. Вторым стал его новый партнер по команде Вальттери Боттас (+0,583). Первую тройку замкнул Дэниел Риккьярдо (+0,666) из «Ред Булл».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят (+2,294) показал 12-й результат, расположившись строчкой ниже своего партнера по команде Карлоса Сайнса-младшего (+2,230).