Хэмилтон стал лучшим в первой практике «Ф-1» на Гран-при Австралии, Квят — 12-й
МОСКВА, 24 мар —
Р-Спорт. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на первом этапе «Формулы-1» нового сезона — Гран-при Австралии.
В пятницу на трассе в Мельбурне трехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 24,220 секунды. Вторым стал его новый партнер по команде Вальттери Боттас (+0,583). Первую тройку замкнул Дэниел Риккьярдо (+0,666) из «Ред Булл».
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят (+2,294) показал 12-й результат, расположившись строчкой ниже своего партнера по команде Карлоса
Вторая практика на
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