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24 марта 2017, 0:10 | Авто/мото: Формула-1 | Спорт-Экспресс

«Этот год в карьере Квята определяющий»

Российские эксперты — о перспективах пилота «Торо Россо» Даниила Квята в стартующем сезоне.

Российские эксперты — о перспективах пилота <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниила <span class=error>Квята</span> в стартующем сезоне. Увеличить
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Для российских болельщиков одной из главных интриг нового сезона «Формулы-1», стартующего сегодня в Австралии, является выступление за «Торо Россо» Даниила Квята. Прошлый сезон для россиянина вышел непростым — ряд аварий, в том числе и на домашнем «Гран-при» в Сочи, потеря места в основной команде «Ред Булла»… Несмотря на это, опрошенные «СЭ» эксперты оптимистично оценивают перспективы единственного россиянина в Королевских гонках.

МЕСТО В ДЕСЯТКЕ

Алексей ВАСИЛЬЕВ, гонщик: «Этот год в карьере Квята определяющий. Думаю, он выложится по максимуму. Мотивация у него намного выше, чем у напарника по команде. А свои бойцовские качества Даня уже не раз демонстрировал. Думаю, Квят на сто процентов окажется в десятке лучших по итогам сезона. Пожалуй, каждый спортсмен раз в жизни садится в глубокую лужу, и многим из нее бывало очень трудно выбраться. Даня сейчас прошел этот сложный период в карьере, он собран и весьма мотивирован. Поэтому все у него будет здорово. Новый технический регламент должен прибавить зрелищности — машины будут иметь большую скорость, габариты увеличены. Поэтому обгоны будут даваться сложнее и сопровождаться контактами, не всем машинам будет хватать места на трассе, особенно в узких поворотах. Машины станут устойчивее даже в скоростных связках, и это сделает возможной борьбу даже в таких местах, как “Красная вода” в Спа или “Параболика” в Монце».

ПОЛУЧИТЬ ОТ МАШИНЫ МАКСИМУМ

Игорь ЕРМИЛИН, советник президента Российской автомобильной федерации: «Думаю, у Даниила будет возможность показать себя. К сезону он готов, проблемы и неприятности прошлого года, надеюсь, остались позади. Машина у Квята осталась такой же, как в прошлом году, может, чуть лучше. Моторы “Рено” достаточно хороши, что показали тесты, например, “Ред Булла”. У “Торо Россо” же были проблемы с надежностью, что сказалось на результатах. Но в целом все выглядит неплохо, надеюсь, машина будет успешно бороться в середине пелотона. Если не будет технических проблем, ошибок команды, он должен вполне успешно конкурировать и выступать на равных с напарником, Карлосом Сайнсом-младшим. Основная задача Квята — получить от машины максимум и выложиться самому. А очки и призовые места — отражение проделанной работы. Здесь многое зависит еще и от внешних факторов. Занять призовое место Квяту, скорее всего, возможно, если “Мерседес” и “Феррари” сойдут, а у “Ред Булла” возникнут проблемы. Ситуация такова, что эти три команды сейчас объективно быстрее».

ДРУГОЙ КВЯТ

Борис ШУЛЬМЕЙСТЕР, экс-чемпион России в классе РСКГ: «В Квяте я абсолютно уверен. У него очень хорошая чистая скорость. Да, были определенные эмоциональные моменты, про которые все знают. Но парень становится старше, однозначно становится крепче. И при наличии у него конкурентоспособной техники он способен бороться за самые высокие места. Квят — незаурядный гонщик, и уверен, что с этим у него тоже все в порядке. Выводы из прошлогодних неудач, конечно, сделал. К чему это приведет — посмотрим. Он должен стать спокойнее, разумнее. У него появилась постоянная девушка, это тоже человека остепеняет. В этом году мы должны увидеть другого Квята».

ПОПЫТКА ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Сергей ВОРОБЬЕВ, промоутер «Гран-при России»: «Верю, что именно в этом сезоне Квят полностью раскроется в мире “Формулы-1” и добьется поставленных перед собой целей. Даниил покажет, что он гонщик мирового уровня. Да, порой все зависит не только от пилота, а еще от техники и удачи. Но Квяту по силам регулярно быть впереди как своего напарника по “Торо Россо”, так и других гонщиков. Нынешний сезон “Формулы-1” — это во многом новый старт, попытка перезагрузки по многим параметрам. Изменения в техническом регламенте должны заметно увеличить средние скорости, в том числе и в поворотах. Надеюсь, это приведет к захватывающим сражениям на трассе. Кстати, посетители “Гран-при России” находятся в выгодном положении, поскольку они увидят новую эру “Ф-1” первыми из европейцев».

НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК

Роман РУСИНОВ, гонщик российской команды G-Drive: «Нужно понять, насколько автомобиль Дани хорош в нынешнем сезоне. Если машина быстрая, он стопроцентно готов претендовать на призовые места. Но, на мой взгляд, предсезонные тесты не дают никому никаких гарантий. Нужно подождать хотя бы первой квалификации, тогда будет понятен хотя бы приблизительный расклад сил. Очень важно, чтобы у Квята не ломался автомобиль, а сам он не допускал ошибок. Если проблем не будет, он способен порадовать нас в этом сезоне. В начале сезона всегда очень сложно что-то предсказать. Да, были тесты в Барселоне. Но вы уверены, что каждая команда ставила перед собой задачу ехать там максимально быстро? Я бы, например, так не сделал. Не показывал бы весь свой потенциал. Если ты так делаешь, то даешь возможность соперникам поработать в этом направлении. Пока мы видели не все».
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