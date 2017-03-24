Для российских болельщиков одной из главных интриг нового сезона «Формулы-1», стартующего сегодня в Австралии, является выступление за «Торо Россо» Даниила Квята. Прошлый сезон для россиянина вышел непростым — ряд аварий, в том числе и на домашнем «Гран-при» в Сочи, потеря места в основной команде «Ред Булла»… Несмотря на это, опрошенные «СЭ» эксперты оптимистично оценивают перспективы единственного россиянина в Королевских гонках.

МЕСТО В ДЕСЯТКЕ

Алексей ВАСИЛЬЕВ, гонщик: «Этот год в карьере Квята определяющий. Думаю, он выложится по максимуму. Мотивация у него намного выше, чем у напарника по команде. А свои бойцовские качества Даня уже не раз демонстрировал. Думаю, Квят на сто процентов окажется в десятке лучших по итогам сезона. Пожалуй, каждый спортсмен раз в жизни садится в глубокую лужу, и многим из нее бывало очень трудно выбраться. Даня сейчас прошел этот сложный период в карьере, он собран и весьма мотивирован. Поэтому все у него будет здорово. Новый технический регламент должен прибавить зрелищности — машины будут иметь большую скорость, габариты увеличены. Поэтому обгоны будут даваться сложнее и сопровождаться контактами, не всем машинам будет хватать места на трассе, особенно в узких поворотах. Машины станут устойчивее даже в скоростных связках, и это сделает возможной борьбу даже в таких местах, как “Красная вода” в Спа или “Параболика” в Монце».

ПОЛУЧИТЬ ОТ МАШИНЫ МАКСИМУМ

Игорь ЕРМИЛИН, советник президента Российской автомобильной федерации: «Думаю, у Даниила будет возможность показать себя. К сезону он готов, проблемы и неприятности прошлого года, надеюсь, остались позади. Машина у Квята осталась такой же, как в прошлом году, может, чуть лучше. Моторы “Рено” достаточно хороши, что показали тесты, например, “Ред Булла”. У “Торо Россо” же были проблемы с надежностью, что сказалось на результатах. Но в целом все выглядит неплохо, надеюсь, машина будет успешно бороться в середине пелотона. Если не будет технических проблем, ошибок команды, он должен вполне успешно конкурировать и выступать на равных с напарником, Карлосом Сайнсом-младшим. Основная задача Квята — получить от машины максимум и выложиться самому. А очки и призовые места — отражение проделанной работы. Здесь многое зависит еще и от внешних факторов. Занять призовое место Квяту, скорее всего, возможно, если “Мерседес” и “Феррари” сойдут, а у “Ред Булла” возникнут проблемы. Ситуация такова, что эти три команды сейчас объективно быстрее».

ДРУГОЙ КВЯТ

Борис ШУЛЬМЕЙСТЕР, экс-чемпион России в классе РСКГ: «В Квяте я абсолютно уверен. У него очень хорошая чистая скорость. Да, были определенные эмоциональные моменты, про которые все знают. Но парень становится старше, однозначно становится крепче. И при наличии у него конкурентоспособной техники он способен бороться за самые высокие места. Квят — незаурядный гонщик, и уверен, что с этим у него тоже все в порядке. Выводы из прошлогодних неудач, конечно, сделал. К чему это приведет — посмотрим. Он должен стать спокойнее, разумнее. У него появилась постоянная девушка, это тоже человека остепеняет. В этом году мы должны увидеть другого Квята».

ПОПЫТКА ПЕРЕЗАГРУЗКИ

Сергей ВОРОБЬЕВ, промоутер «Гран-при России»: «Верю, что именно в этом сезоне Квят полностью раскроется в мире “Формулы-1” и добьется поставленных перед собой целей. Даниил покажет, что он гонщик мирового уровня. Да, порой все зависит не только от пилота, а еще от техники и удачи. Но Квяту по силам регулярно быть впереди как своего напарника по “Торо Россо”, так и других гонщиков. Нынешний сезон “Формулы-1” — это во многом новый старт, попытка перезагрузки по многим параметрам. Изменения в техническом регламенте должны заметно увеличить средние скорости, в том числе и в поворотах. Надеюсь, это приведет к захватывающим сражениям на трассе. Кстати, посетители “Гран-при России” находятся в выгодном положении, поскольку они увидят новую эру “Ф-1” первыми из европейцев».

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