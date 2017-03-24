«Этот год в карьере Квята определяющий»
Российские эксперты — о перспективах пилота «Торо Россо» Даниила Квята в стартующем сезоне.
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Для российских болельщиков одной из главных интриг нового сезона «Формулы-1», стартующего сегодня в Австралии, является выступление за «Торо Россо» Даниила Квята. Прошлый сезон для россиянина вышел непростым — ряд аварий, в том числе и на домашнем «Гран-при» в Сочи, потеря места в основной команде «Ред Булла»… Несмотря на это, опрошенные «СЭ» эксперты оптимистично оценивают перспективы единственного россиянина в Королевских гонках.
МЕСТО В ДЕСЯТКЕ
Алексей ВАСИЛЬЕВ, гонщик: «Этот год в карьере Квята определяющий. Думаю, он выложится по максимуму. Мотивация у него намного выше, чем у напарника по команде. А свои бойцовские качества Даня уже не раз демонстрировал. Думаю, Квят на сто процентов окажется в десятке лучших по итогам сезона. Пожалуй, каждый спортсмен раз в жизни садится в глубокую лужу, и многим из нее бывало очень трудно выбраться. Даня сейчас прошел этот сложный период в карьере, он собран и весьма мотивирован. Поэтому все у него будет здорово. Новый технический регламент должен прибавить зрелищности — машины будут иметь большую скорость, габариты увеличены. Поэтому обгоны будут даваться сложнее и сопровождаться контактами, не всем машинам будет хватать места на трассе, особенно в узких поворотах. Машины станут устойчивее даже в скоростных связках, и это сделает возможной борьбу даже в таких местах, как “Красная вода” в Спа или “Параболика” в Монце».
ПОЛУЧИТЬ ОТ МАШИНЫ МАКСИМУМ
Игорь ЕРМИЛИН, советник президента Российской автомобильной федерации: «Думаю, у Даниила будет возможность показать себя. К сезону он готов, проблемы и неприятности прошлого года, надеюсь, остались позади. Машина у Квята осталась такой же, как в прошлом году, может, чуть лучше. Моторы “Рено” достаточно хороши, что показали тесты, например, “Ред Булла”. У “Торо Россо” же были проблемы с надежностью, что сказалось на результатах. Но в целом все выглядит неплохо, надеюсь, машина будет успешно бороться в середине пелотона. Если не будет технических проблем, ошибок команды, он должен вполне успешно конкурировать и выступать на равных с напарником, Карлосом
ДРУГОЙ КВЯТ
Борис ШУЛЬМЕЙСТЕР,
ПОПЫТКА ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Сергей ВОРОБЬЕВ, промоутер «Гран-при России»: «Верю, что именно в этом сезоне Квят полностью раскроется в мире “Формулы-1” и добьется поставленных перед собой целей. Даниил покажет, что он гонщик мирового уровня. Да, порой все зависит не только от пилота, а еще от техники и удачи. Но Квяту по силам регулярно быть впереди как своего напарника по “Торо Россо”, так и других гонщиков. Нынешний сезон “Формулы-1” — это во многом новый старт, попытка перезагрузки по многим параметрам. Изменения в техническом регламенте должны заметно увеличить средние скорости, в том числе и в поворотах. Надеюсь, это приведет к захватывающим сражениям на трассе. Кстати, посетители “Гран-при России” находятся в выгодном положении, поскольку они увидят новую эру “Ф-1” первыми из европейцев».
НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБОК
Роман РУСИНОВ, гонщик российской команды G-Drive: «Нужно понять, насколько автомобиль Дани хорош в нынешнем сезоне. Если машина быстрая, он стопроцентно готов претендовать на призовые места. Но, на мой взгляд, предсезонные тесты не дают никому никаких гарантий. Нужно подождать хотя бы первой квалификации, тогда будет понятен хотя бы приблизительный расклад сил. Очень важно, чтобы у Квята не ломался автомобиль, а сам он не допускал ошибок. Если проблем не будет, он способен порадовать нас в этом сезоне. В начале сезона всегда очень сложно
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