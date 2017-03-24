Первая гонка. Этюд в розовых тонах

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Новый сезон «Формулы-1» уже по традиции стартует в Мельбурне. Четыре месяца, прошедших с момента окончания «Гран-при Абу-Даби» для поклонников Королевских гонок могли показаться вечностью, но они подошли к концу. В воскресенье к обеду по московскому времени станет известно, кто выиграл «Гран-при Австралии». И можно делать первые выводы.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ КВЯТА

Конечно, внимание большинства российских болельщиков будет сосредоточено на пилоте команды «Торо Россо» Данииле Квяте. В предыдущие два сезона, когда Квят выступал за «Ред Булл», он даже не смог принять участие в австралийской гонке. В 2015-м не смог выехать на прогревочный круг из-за проблем с коробкой передач, а в 2016-м не доехал до стартовой решетки из-за отказа электроники.

Для Даниила пока самым лучшим выступлением в Мельбурне остается его дебютная гонка в «Формуле-1». В 2014-м он выступал за «Торо Россо» и добрался до финиша девятым. Вряд ли сам Квят будет против, если сейчас история трехлетней давности повторится. Тем более что он вновь выступает за «Торо Россо». Квят рассказал, что прилетел в Мельбурн за неделю до старта сезона и успел акклиматизироваться.

— Я готов к старту нынешнего сезона лучше, чем когда-либо в карьере. Это касается и физической, и психологической подготовки. Постараюсь уже в первой гонке хорошо выступить и гарантирую, что выложусь на трассе полностью. Никакого прессинга я не чувствую, а все неудачи прошлого сезона так в нем и остались. Я не могу предсказывать будущее и не могу сказать, позволит ли нынешний болид регулярно бороться за очковую зону, но команда сделала в межсезонье все возможное, — сказал Квят.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ

Все без исключения болельщики ждут от пилотов бескомпромиссной борьбы и интриги. Как было в прошлом году в Мельбурне, когда поклонники «Формулы-1» увидели и страшную аварию Фернандо Алонсо, и горящий болид Кими Райкконена, и мастерство Себастьяна Феттеля, которого собственная команда ошибочной тактикой лишила победы, и рискованные маневры Макса Ферстаппена, которого до бешенства довел партнер по команде, отказавшийся его пропускать. Да много чего было.

«Гран-при Австралии» покажет, насколько сложно будет совершать обгоны. Многие эксперты говорят, что изменения в техническом регламенте, приведшие к тому, что машины стали больше и быстрее, сделают обгоны затруднительными, но в Альберт-парке в любом случае сложно обгонять.

От Льюиса Хэмилтона и Феттеля ждут острой борьбы за чемпионство, начиная с первой гонки. Но, может быть, в эту борьбу вмешаются и другие — тот же Райкконен, например, или Ферстаппен с Даниэлем Риккьярдо? От Вальттери Боттаса ждут того, что он с самого старта чемпионата навяжет Хэмилтону внутрикомандную борьбу, как делал это Нико Росберг. Кстати, впервые с 1994 года действующий чемпион мира не будет защищать свой титул. Тогда, напомним, из «Формулы-1» ушел Ален Прост. От Росберга же ждут ярких комментариев, и немец уже пообещал, что в качестве обычного болельщика может себе их позволить.

От единственного новичка сезона канадца Лэнса Стролла ждут, что он не будет попадать в аварии с той же регулярностью, как, например, Пастор Мальдонадо, или как было в первом сезоне у Виталия Петрова. И уже первая гонка покажет, на что способен канадец. Ведь машина у него — одна из лучших в пелотоне и в зачетную десятку способна приезжать постоянно.

В РОЗОВЫХ ТОНАХ

Кстати, перед началом нынешнего сезона многие команды поменяли раскраску машин. «Макларен», например, стал оранжевым. Но это исторические цвета команды, потому тут ничего удивительного нет (если бы, сменив цвета, они еще и поехали, как раньше, болельщики были бы просто в восторге).

Следить за Даниилом Квятом и его напарником по «Торо Россо» Карлосом Сайнсом будет довольно просто — ливрея итальянской команды раскрашена в красно-синие цвета с добавлением белого тона. Почти как на российском флаге. Но еще проще будет поклонникам «Форс Индии», да и вообще всем. Болиды команды раскрашены в розовые цвета. В Королевских гонках такого еще не было. Тот же Квят, кстати, признался, что ему было бы крайне сложно пересилить себя, и носить одежду розовых тонов, даже если того потребуют спонсоры. А пилотам «Форс Индии» придется терпеть.

Но хочется, чтобы не розовые болиды, акульи плавники и прочие внешние элементы, а борьба на трассе стала главной темой для обсуждения как по ходу первой гонки, так и по ходу всего чемпионата. Если предстоящий «Гран-при Австралии» станет не хуже прошлогоднего с точки зрения эмоций — тон всему сезону будет задан соответствующий. Впереди 20 гонок, первая из которых уже через три дня.