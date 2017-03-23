FIA отменила «правило Ферстаппена», касающееся торможений в «Формуле-1»
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Международная автомобильная федерация (FIA) перед началом нового сезона «Формулы-1» отменила так называемое «правило Ферстаппена», касающееся поведения пилотов в зонах торможений, заявил гоночный директор FIA Чарли Уайтинг.
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Правило было введено в прошлом сезоне, чтобы регламентировать действия пилотов при обороне позиции на торможении. Это произошло после нескольких инцидентов с участием гонщика Макса Ферстаппена, вызвавших негодование со стороны ряда пилотов и представителей команд.
«Некоторые из инцидентов, которые мы видели в прошлом году, теперь могут быть истолкованы
«Теперь каждый инцидент будет рассматриваться только с точки зрения, был ли это опасный маневр, а не обязательно потому, что пилот смещался с траектории при торможении. Это была просьба от самих команд, они хотели, чтобы стало меньше расследований — только в тех случаях, когда это было явно опасно», — добавил Уайтинг.
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