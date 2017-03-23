FIA отменила «правило Ферстаппена», касающееся торможений в «Формуле-1»

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Правило было введено в прошлом сезоне, чтобы регламентировать действия пилотов при обороне позиции на торможении. Это произошло после нескольких инцидентов с участием гонщика Макса Ферстаппена, вызвавших негодование со стороны ряда пилотов и представителей команд.

«Некоторые из инцидентов, которые мы видели в прошлом году, теперь могут быть истолкованы по-другому, потому что так называемое “правило Ферстаппена” отменено, — сказал Уайтинг, которого цитирует Autosport. — Раньше мы говорили, что любое перемещение при торможении будет расследовано. Теперь у нас есть простое правило, которое говорит, что, если водитель движется хаотично или излишне медленно, или ведет себя таким образом, что может поставить под угрозу другого водителя, то такие действия будут расследованы».

«Теперь каждый инцидент будет рассматриваться только с точки зрения, был ли это опасный маневр, а не обязательно потому, что пилот смещался с траектории при торможении. Это была просьба от самих команд, они хотели, чтобы стало меньше расследований — только в тех случаях, когда это было явно опасно», — добавил Уайтинг.