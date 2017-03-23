Прошлогодняя авария в Мельбурне не вызывает у Алонсо беспокойства
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо не испытывает беспокойства перед
Гран-при Австралии после серьёзной аварии, в которую угодил на «Альберт-парке» в прошлом году.
«Я всегда стараюсь забывать аварии. В прошлом году была действительно серьёзная авария, но всё будет в порядке, я с нетерпением жду гонки. Мне нравится эта трасса и страсть болельщиков, когда мы находимся на треке.
Относительно нашей конкурентоспособности есть вопросы.
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