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23 марта 2017, 13:09 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэд считает, что Лоу ушёл из «Мерседеса» из-за трений внутри команды

Сооснователь «Уильямса» Патрик Хэд признался, что был удивлён решением Падди Лоу покинуть «Мерседес» и перейти в команду из Гроува.

Хэд предполагает, что Лоу решился на переход из-за ухудшения отношений с руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом.

«Он пришёл в “Мерседес” в 2013-м и три раза подряд становился там чемпионом, так что не может не возникнуть вопроса, что за ситуация сложилась между Падди и Тото Вольфом. Возможно, когда-нибудь всё всплывёт, но, определённо, это серьёзное изменение.

Не думаю, что “Уильямс” мог убедить Падди покинуть “Мерседес” только благодаря зарплате, инфраструктуре или бюджету. Что-то должно было вызвать трещины внутри “Мерседеса”», — приводит слова Хэда F1i со ссылкой на Sky Sports.
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