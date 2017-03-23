Хэд считает, что Лоу ушёл из «Мерседеса» из-за трений внутри команды
Сооснователь «Уильямса» Патрик Хэд признался, что был удивлён решением Падди Лоу покинуть «Мерседес» и перейти в команду из Гроува.
Хэд предполагает, что Лоу решился на переход
«Он пришёл в “Мерседес” в 2013-м и три раза подряд становился там чемпионом, так что не может не возникнуть вопроса, что за ситуация сложилась между Падди и Тото Вольфом. Возможно,
Не думаю, что “Уильямс” мог убедить Падди покинуть “Мерседес” только благодаря зарплате, инфраструктуре или бюджету.
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