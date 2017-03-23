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23 марта 2017, 13:04 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Симондс: В 2016-м «Уильямс» не мог себе позволить сохранить Массу

Бывший технический директор «Уильямса» Пэт Симондс прокомментировал ситуацию с гонщиками его прежней команды.

В конце сезона-2016 было объявлено, что Фелипе Масса завершит карьеру, чтобы уступить место в «Уильямсе» Лэнсу Строллу, но в итоге они стали напарниками, поскольку Валттери Боттас перешёл в «Мерседес».

«В идеальном мире я бы сохранил обоих пилотов, но в тот момент бюджет не позволял сделать этого. “Уильямсу” нужно было сохранить хотя бы Валттери, но этого не произошло. Чтобы иметь какую-то последовательность, единственным вариантом после его ухода было вернуть Фелипе. Думаю, вы должны помнить, что Фелипе не хотел завершать карьеру, но в середине 2016 года команда не могла позволить себе сохранить его», — приводит слова Симондса F1Fanatic со ссылкой на F1 Racing.
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