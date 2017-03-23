Алонсо: В Формуле-1 не сделать чудес за две недели, жду сложного уик-энда

«Уверен, что команда очень упорно работала в последнюю пару недель, чтобы улучшить ситуацию и приехать сюда чуть более готовой. Но в Формуле-1 не сделать чудес за две недели, так что я жду сложного уик-энда.



Списываю ли я сезон? Я ничего не списываю. Мы здесь не для того, чтобы ждать улучшений четыре, шесть или восемь гонок, нам нужно прибавлять уже завтра. Если завтра всё будет в порядке, то нам нужно ещё прибавить к субботе. А если в субботу мы не квалифицируемся на хорошей позиции, то нужно будет прибавить к воскресенью. Это Формула-1, а не благотворительный матч, где можно просто повеселиться. Это Формула-1, мы должны сражаться, должны побеждать соперников и быть лучшими», — сказал Алонсо в интервью Sky Sports.