Решение по внедрению «гало» в Формуле-1 будет принято в апреле
Международная автомобильная федерация намерена к концу апреля определиться, будет ли в сезоне-2018 Формулы-1 внедрена новая система защиты головы гонщиков — «гало».
Система не раз испытывалась по ходу тестов и свободных заездов, однако многим болельщикам и гонщикам не нравится её внешний вид, уродующий автомобили.
«Мы примем решение в конце апреля», — приводит заявление гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга во время брифинга для прессы в Мельбурне GPUpdate.
Уайтинг также подтвердил, что новых испытаний «гало» по ходу тренировок
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