Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29177133/
23 марта 2017, 12:49 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Решение по внедрению «гало» в Формуле-1 будет принято в апреле

Международная автомобильная федерация намерена к концу апреля определиться, будет ли в сезоне-2018 Формулы-1 внедрена новая система защиты головы гонщиков — «гало».

Система не раз испытывалась по ходу тестов и свободных заездов, однако многим болельщикам и гонщикам не нравится её внешний вид, уродующий автомобили.

«Мы примем решение в конце апреля», — приводит заявление гоночного директора Формулы-1 Чарли Уайтинга во время брифинга для прессы в Мельбурне GPUpdate.

Уайтинг также подтвердил, что новых испытаний «гало» по ходу тренировок Гран-при не планируется.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ