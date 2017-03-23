Марко: «Мерседес» заинтересован в Феттеле

«Честно говоря, результаты Себастьяна в 2016 году не отражают его класс. Были некоторые гонки, где он мог добиться намного большего, если бы не простое невезение. Теперь он постарается добиться успеха и в конце концов решит, что будет лучше для него», — цитирует Марко GrandPrix.



На вопрос о том, считает ли он простым совпадением то, что «Мерседес» подписал с Валттери Боттасом однолетний контракт, учитывая, что действующие соглашения Феттеля и Фернандо Алонсо («Макларен») с их командами истекают в конце 2017 года, австриец ответил: «Мерседес» будет заинтересован в их кандидатурах на 2018 год.