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23 марта 2017, 12:34 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг: В Абу-Даби Хэмилтон поступил неправильно

Чемпион Формулы-1 Нико Росберг высказал мнение, что его экс-напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон был не прав, когда по ходу Гран-при Абу-Даби ехал не в полную силу, пытаясь подставить немца под атаки Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

«То, что он сделал, было неправильно. В конечном счёте мы выступаем, исходя из указаний, которые нам даёт команда. Я уважал эти указания. В Монако мы были в абсолютно такой же ситуации: я шёл вторым, он третьим, и я ехал слишком медленно — так же, как он в Абу-Даби. Мы рисковали высоким командным результатом, так что команда хотела, чтобы я позволил ему выйти вперёд. И я сразу же сделал это. Он одержал победу, что, по иронии, помогло ему и в чемпионской схватке.

Мы были в точно такой же ситуации в Абу-Даби, и он не стал соблюдать эти правила, так что с командной точки зрения, без сомнения, он поступил неправильно. Но если говорить о личной точке зрения, то я могу понять, почему он хотел что-то попробовать», — приводит слова Росберга Eurosport со ссылкой на аудиоинтервью программе In Depth with Graham Bensinger.
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