Росберг: В Абу-Даби Хэмилтон поступил неправильно
Чемпион Формулы-1 Нико Росберг высказал мнение, что его
экс-напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон был не прав, когда по ходу Гран-при Абу-Даби ехал не в полную силу, пытаясь подставить немца под атаки Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.
«То, что он сделал, было неправильно. В конечном счёте мы выступаем, исходя из указаний, которые нам даёт команда. Я уважал эти указания. В Монако мы были в абсолютно такой же ситуации: я шёл вторым, он третьим, и я ехал слишком медленно — так же, как он в
Мы были в точно такой же ситуации в
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