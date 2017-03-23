Росберг: В Абу-Даби Хэмилтон поступил неправильно

«То, что он сделал, было неправильно. В конечном счёте мы выступаем, исходя из указаний, которые нам даёт команда. Я уважал эти указания. В Монако мы были в абсолютно такой же ситуации: я шёл вторым, он третьим, и я ехал слишком медленно — так же, как он в Абу-Даби. Мы рисковали высоким командным результатом, так что команда хотела, чтобы я позволил ему выйти вперёд. И я сразу же сделал это. Он одержал победу, что, по иронии, помогло ему и в чемпионской схватке.



Мы были в точно такой же ситуации в Абу-Даби, и он не стал соблюдать эти правила, так что с командной точки зрения, без сомнения, он поступил неправильно. Но если говорить о личной точке зрения, то я могу понять, почему он хотел что-то попробовать», — приводит слова Росберга Eurosport со ссылкой на аудиоинтервью программе In Depth with Graham Bensinger.