Риккардо доволен рекомендацией ФИА меньше штрафовать гонщиков

Согласно последней рекомендации федерации, судьи должны разбирать только действительно опасные эпизоды и соответственно реже начинать расследования гоночных инцидентов и наказывать кого-либо из гонщиков.



«Хорошо, что теперь будет приниматься меньше решений насчёт борьбы на трассе. Если они оставят это самим пилотам, то я считаю, что это позитивный момент — что мы можем разобраться на трассе сами. Мне нравится, когда дают побороться, это позитивно», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.