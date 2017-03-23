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23 марта 2017, 12:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Риккардо доволен рекомендацией ФИА меньше штрафовать гонщиков

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо признался, что ему нравится решение ФИА в преддверии сезона-2017 Формулы-1 рекомендовать стюардам более либерально относиться к борьбе пилотов на трассе.

Согласно последней рекомендации федерации, судьи должны разбирать только действительно опасные эпизоды и соответственно реже начинать расследования гоночных инцидентов и наказывать кого-либо из гонщиков.

«Хорошо, что теперь будет приниматься меньше решений насчёт борьбы на трассе. Если они оставят это самим пилотам, то я считаю, что это позитивный момент — что мы можем разобраться на трассе сами. Мне нравится, когда дают побороться, это позитивно», — приводит слова Риккардо Motorsport Week.
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