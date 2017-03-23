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23 марта 2017, 12:15 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон заявил, что хотел бы видеть больше девушек в паддоке

МОСКВА, 23 мар — Р-Спорт. Трехкратный чемпион «Формулы-1» британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы видеть больше женщин в паддоке на этапах «Королевских гонок».

Паддок — место на трассах «Формулы-1», чаще всего за пит-лейном, где располагаются команды, а также официальные лица, представители СМИ и ВИП-гости.

«Нужно больше женщин в паддоке. Нужно больше доступа к паддоку для женщин. В паддоке слишком много парней», — цитирует Хэмилтона АФП.

Сезон-2017 «Формулы-1» стартует этапом в австралийском Мельбурне, который пройдет 24—26 марта.
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