Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон заявил, что хотел бы видеть больше девушек в паддоке

Паддок — место на трассах «Формулы-1», чаще всего за пит-лейном, где располагаются команды, а также официальные лица, представители СМИ и ВИП-гости.

«Нужно больше женщин в паддоке. Нужно больше доступа к паддоку для женщин. В паддоке слишком много парней», — цитирует Хэмилтона АФП.