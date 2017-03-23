Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон заявил, что хотел бы видеть больше девушек в паддоке
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Трехкратный чемпион «Формулы-1» британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы видеть больше женщин в паддоке на этапах «Королевских гонок».
Паддок — место на трассах «Формулы-1», чаще всего за
«Нужно больше женщин в паддоке. Нужно больше доступа к паддоку для женщин. В паддоке слишком много парней», — цитирует Хэмилтона АФП.
Сезон-2017 «Формулы-1» стартует этапом в австралийском Мельбурне, который пройдет
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