Кубица пока исключает возможность возвращения в Формулу-1

«Я не могу совершать вращательные движения предплечьем, поэтому мне необходимо работать плечом. А для этого в кокпите нет места. Мне очень неприятно говорить об этом вам и себе самому, но пока я не могу вернуться. Но я не думаю об этом. Посмотрим, что будет», — приводит слова Кубицы Grandprix.