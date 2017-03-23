Кубица пока исключает возможность возвращения в Формулу-1
Польский гонщик Роберт Кубица исключает возможность своего возвращения в Формулу-1
из-за ограничения подвижности его правой руки, которую он серьёзно травмировал в аварии на ралли в Италии в 2011 году.
«Я не могу совершать вращательные движения предплечьем, поэтому мне необходимо работать плечом. А для этого в кокпите нет места. Мне очень неприятно говорить об этом вам и себе самому, но пока я не могу вернуться. Но я не думаю об этом. Посмотрим, что будет», — приводит слова Кубицы Grandprix.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter