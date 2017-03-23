Год X для Квята и самые быстрые машины. Встречаем новый сезон Формулы-1

В предстоящие выходные в Мельбурне стартует новый сезон Формулы-1. Он открывает совершенно новую эпоху «Королевских гонок»: машины получили гораздо более мощный аэродинамический обвес, скорости и нагрузки существенно выросли. Говорят, это будут самые быстрые машины в истории Формулы-1. По словам пилотов, это именно то, что нужно спорту.



Накануне открытия 71-го сезона Формулы-1 «Чемпионат» рассказывает, почему 2017-й год станет для «Больших призов» судьбоносным.



Самые быстрые автомобили в истории

В 2017 году машины Формулы-1 существенно прибавили в прижимной силе, скорости выросли на несколько секунд на круге. Уже после первых тестов Льюис Хэмилтон заявил, что это самый быстрый болид в его карьере. Есть большая вероятность, что в этом году абсолютные рекорды трасс будут обновляться с завидной регулярностью.



Вкупе с новыми более широкими и жёсткими шинами «Пирелли» гонщики вновь смогут атаковать в гонке, эксперты предупреждают, что в этом году будет больше заездов с одним пит-стопом. Зато это позволит гонщикам атаковать на дистанции, как это было раньше, когда Гран-при по факту был серией спринтов. Постоянно ехать на пределе гонщики, увы, не смогут. Пилотам по-прежнему придётся экономить топливо — новые машины жгут намного больше горючего.



Есть также некоторые опасения, что с усилившейся аэродинамикой гонщикам станет сложнее друг друга обгонять. Так это или нет, мы узнаем лишь по ходу сезона, ну, а пока можно лишь отметить, что пилотам эти машины нравятся. Это уже хороший шаг вперёд.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRfsEe6lzuc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@scuderiaferrari a genuine threat? Or is someone bluffing? 15 days until we find out for sure ? . #AusGP #F1 #Formula1 #F1Testing #F12017 #Countdown</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FORMULA 1® (@f1) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-11T10:51:29+00:00">Мар 11 2017 в 2:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>



«Мерседес» снова под прицелом

С тех пор как Формула-1 перешла на гибридные турбомоторы — вот уже три года — в Гран-при доминирует «Мерседес». Пока соперникам не удавалось догнать лидеров, но нынешние перемены в регламенте — самый большой шанс за эти годы. И в «Феррари» им, похоже, воспользовались.



На зимних тестах новая машина «Скудерии» поставила рекорд трассы в Барселоне, смотрелась стабильной и надёжной. Автомобиль «Ред Булл» выглядел не так здорово, но Эдриан Ньюи ещё не показал все свои козыри, и финальную версию RB13 все увидят только в Мельбурне. «Серебряные стрелы», впрочем, зиму тоже провели неплохо: почти без поломок проехали наибольшую дистанцию среди всех команд. Пусть лучший круг остался за «Феррари», никто не сомневается, что резерв скорости есть и у «Мерседеса».



Пока рано говорить, удалось ли «Феррари» или «Ред Булл» догнать «Мерседес», но последние явно чувствуют прессинг соперников. Льюис Хэмилтон, который в отсутствие Нико Росберга, предполагалось, станет более расслабленным, в одном из интервью фаворитами сезона назвал не свою команду, а «Феррари». Валттери Боттас, новый напарник британца, на тестах W08 держался довольно уверенно, но его главные испытания ещё впереди — из всех гонщиков топ-команд только он ещё не выигрывал гонок.



Что станет с «Маклареном»?

«Макларен» — вторая самая успешная команда в истории Формулы-1. Её пилоты выиграли 182 Гран-при, больше — только у представителей «Феррари». Сейчас, однако, речь идёт о том, сможет ли «Макларен» бороться за что-то большее, чем предпоследнее место Кубка конструкторов.



В Уокинге рассчитывали на «Хонду», моторы которой во второй половине прошлого сезона периодически вывозили Алонсо и Баттона в первую десятку. Однако дальнейшего прогресса японцы не добились, и более того — новые двигатели оказались хуже прошлогодних. Даже в «придушенном» режиме они один за другим выходили из строя, фактически сорвав всю предсезонную программу.



«Хонда» извиняется перед «Маклареном» и пилотами, однако команду продолжает лихорадить. Новая раскраска стала поводом для насмешек, в Уокинге, по слухам, уже ведут переговоры с «Мерседесом», от поставок которых Рон Деннис в своё время отказался. Этот сезон должен показать, окажется ли MCL32 знаком возрождения некогда великой команды без своего прежнего архитектора или станет началом её конца.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRJPR6KBYYc/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Barcelona Test 01 - Day 4 Team's reaction on tororosso.com #F1 #tororosso #F1Testing</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Scuderia Toro Rosso (@officialtororosso) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-02T17:36:38+00:00">Мар 2 2017 в 9:36 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>