Год X для Квята и самые быстрые машины. Встречаем новый сезон Формулы-1
Выберется ли «Макларен» из своей ямы, завоюет ли Даниил Квят новый контракт и смог ли
кто-то догнать «Мерседес»? Главное о новом сезоне Ф-1.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В предстоящие выходные в Мельбурне стартует новый сезон Формулы-1. Он открывает совершенно новую эпоху «Королевских гонок»: машины получили гораздо более мощный аэродинамический обвес, скорости и нагрузки существенно выросли. Говорят, это будут самые быстрые машины в истории Формулы-1. По словам пилотов, это именно то, что нужно спорту.
Накануне открытия 71-го сезона Формулы-1 «Чемпионат» рассказывает, почему 2017-й год станет для «Больших призов» судьбоносным.
Самые быстрые автомобили в истории
В 2017 году машины Формулы-1 существенно прибавили в прижимной силе, скорости выросли на несколько секунд на круге. Уже после первых тестов Льюис Хэмилтон заявил, что это самый быстрый болид в его карьере. Есть большая вероятность, что в этом году абсолютные рекорды трасс будут обновляться с завидной регулярностью.
Вкупе с новыми более широкими и жёсткими шинами «Пирелли» гонщики вновь смогут атаковать в гонке, эксперты предупреждают, что в этом году будет больше заездов с одним
Есть также некоторые опасения, что с усилившейся аэродинамикой гонщикам станет сложнее друг друга обгонять. Так это или нет, мы узнаем лишь по ходу сезона, ну, а пока можно лишь отметить, что пилотам эти машины нравятся. Это уже хороший шаг вперёд.
«Мерседес» снова под прицелом
С тех пор как Формула-1 перешла на гибридные турбомоторы — вот уже три года — в
На зимних тестах новая машина «Скудерии» поставила рекорд трассы в Барселоне, смотрелась стабильной и надёжной. Автомобиль «Ред Булл» выглядел не так здорово, но Эдриан Ньюи ещё не показал все свои козыри, и финальную версию RB13 все увидят только в Мельбурне. «Серебряные стрелы», впрочем, зиму тоже провели неплохо: почти без поломок проехали наибольшую дистанцию среди всех команд. Пусть лучший круг остался за «Феррари», никто не сомневается, что резерв скорости есть и у «Мерседеса».
Пока рано говорить, удалось ли «Феррари» или «Ред Булл» догнать «Мерседес», но последние явно чувствуют прессинг соперников. Льюис Хэмилтон, который в отсутствие Нико Росберга, предполагалось, станет более расслабленным, в одном из интервью фаворитами сезона назвал не свою команду, а «Феррари». Валттери Боттас, новый напарник британца, на тестах W08 держался довольно уверенно, но его главные испытания ещё впереди — из всех гонщиков
Что станет с «Маклареном»?
«Макларен» — вторая самая успешная команда в истории Формулы-1. Её пилоты выиграли 182
В Уокинге рассчитывали на «Хонду», моторы которой во второй половине прошлого сезона периодически вывозили Алонсо и Баттона в первую десятку. Однако дальнейшего прогресса японцы не добились, и более того — новые двигатели оказались хуже прошлогодних. Даже в «придушенном» режиме они один за другим выходили из строя, фактически сорвав всю предсезонную программу.
«Хонда» извиняется перед «Маклареном» и пилотами, однако команду продолжает лихорадить. Новая раскраска стала поводом для насмешек, в Уокинге, по слухам, уже ведут переговоры с «Мерседесом», от поставок которых Рон Деннис в своё время отказался. Этот сезон должен показать, окажется ли MCL32 знаком возрождения некогда великой команды без своего прежнего архитектора или станет началом её конца.
Решающий сезон для Квята
В этом году Даниилу Квяту предстоит четвёртый сезон в Формуле-1, и в день
Карьера россиянина на перепутье. Он уже слишком опытен по меркам «Торо Россо» и не реализовал свой шанс в понимании «Ред Булл». Таким образом, в долгосрочной перспективе Хельмут Марко на услуги Квята не рассчитывает, так что Даниилу наверняка предстоит найти себе новое место.
В паддоке знают, что Квят быстр и талантлив, но в Формуле-1 гонщика оценивают по его последней гонке. Многое будет зависеть от формы «Торо Россо» и надёжности моторов «Рено», но Карлос Сайнс тоже довольно высоко ценится боссами «Больших призов», так что стоит россиянину регулярно опережать испанца, и многие захотят позвать Даниила к себе.
Как покажет себя Росс Браун?
В прошлом году у Формулы-1 сменились хозяева — теперь чемпионатом мира фактически владеет Liberty Media. Компания уже сместила со своей должности Берни Экклстоуна, вместо которого чемпионатом занимаются три человека: исполнительный директор Чейз Кэри, коммерческий директор Шон Братчес и спортивный директор Росс Браун. И если идеи первых двух могут изменить наше восприятие Формулы-1, то решения последнего способны поменять этот спорт в целом.
Росс Браун — опытный представитель паддока. В первый год он будет изучать команду и лишь затем приступит к радикальным изменениям, но уже сейчас судьям предстоит принимать решения по гоночным инцидентам и разрешать технические споры. И эти вопросы не могут обойтись без внимания (и влияния) спортивного директора.
На счету Брауна 23 титула чемпиона мира, считая победы гонщиков, Кубки конструкторов и триумф «Ягуара» в спортпрототипах. В мире автоспорта его уважают все, но как он проявит себя в новой роли — ещё большой вопрос. Первые ответы даст предстоящий сезон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter