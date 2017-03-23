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23 марта 2017, 0:39 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Сезон «Формулы-1» стартует без Экклстоуна, действующего чемпиона и с новым регламентом

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Очередной, 68-й по счету сезон чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» стартует в пятницу рано утром по московскому времени в австралийском Мельбурне.

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По окончании прошлого сезона и перед началом нынешнего в «королевских гонках» произошел ряд интересных событий.

Без действующего чемпиона

Объявление немца Нико Росберга о завершении карьеры спустя всего пять дней после завоевания титула прозвучало как гром среди ясного неба. Мало кто мог подумать, что 31-летний гонщик не захочет попытаться развить свой успех и доказать неслучайность своего чемпионства, ведь по мнению многих его победа в сезоне стала возможной только благодаря множественным техническим проблемам у его партнера по «Мерседесу» британца Льюиса Хэмилтона.

Росберг же мотивировал свое решение тем, что он исполнил свою детскую мечту стать чемпионом мира и что не видит больше мотивации для продолжения борьбы. Общественность неоднозначно восприняла это решение: одни с уважением отнеслись к сказанному Росбергом, другие же назвали это трусостью, полагая, что немец попросту испугался того, что в следующем сезоне он мог быть в пух и прах разгромлен Хэмилтоном. Как бы то ни было, факт остается фактом — старт в гонке в Мельбурне возьмут четыре чемпиона мира, но среди них не будет действующего.

Ранее подобное в «Формуле-1» случалось четыре раза. До Росберга после завоевания титула завершали карьеру британцы Майк Хортон (1958 год, в возрасте 29 лет), Джеки Стюарт (1973, 34 года) и француз Ален Прост (1993, 38 лет). В 1970 году чемпионом мира посмертно стал 28-летний австриец Йохен Риндт.

Боттас на замену

Главным вопросом после ухода Росберга был кто заменит его в составе чемпионского «Мерседеса». Шорт-лист претендентов на вакантное место был велик, назывались кандидатуры и испанца Фернандо Алонсо, и немца Себастьяна Феттеля, и австралийца Даниэля Риккьярдо, даже несмотря на то, что у всех у них были действующие контракты со своими командами. Также в числе соискателей назывался и немец Паскаль Верляйн, который является пилотом молодежной программы «Мерседеса». Но он в итоге был отправлен в «Заубер».

«Мерседес» же решил пойти путем попроще и не нанимать партнером к трехкратному чемпиону мира Хэмилтону именитого гонщика, подписав контракт с финном Валттери Боттасом, менеджером которого является один из руководителей немецкого коллектива Тото Вольфф. Для того, чтобы вызволить финна из «Уильямса», «Мерседесу» пришлось вложиться в возвращение бразильца Фелипе Массы, который выступал за британский коллектив и объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона, так как команда нуждалась в опытном пилоте на замену Боттасу.

Смена власти

Еще одним не менее важным событием в прошедшее межсезонье стала смена власти в «Формуле-1». Берни Экклстоун, с чьим именем связан расцвет «королевских гонок», который сделал чемпионат коммерчески успешным (ежегодный доход почти $2 млрд) и руководил им с 1974 года, больше не имеет никакого отношения к управлению «Формулой-1». 86-летний британец ушел не по своей воле, а по решению новых владельцев чемпионата — американской корпорации Liberty Media.

8 сентября корпорация выкупила начальные 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре она привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера «Формулы-1» CVC Capital. Корпорация также взяла на себя долг, который поднял полную сумму поглощения чемпионата до $8 млрд. Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «Формулы-1» был назначен Чейз Кэри, спортивным директором стал Росс Браун, а коммерческим — Шон Братчес, Экклстоун же получил должность почетного президента.

Новые владельцы намерены в значительной степени изменить проведение чемпионата: добавить больше гонок в США, сделать Гран-при больше похожим на шоу, лучше использовать цифровые медиа, изменить структуру распределения призовых, получать больше прибыли от платного телевидения и многие другие идеи. Однако на их реализацию потребуется ни один год, о чем говорят и в Liberty Media, а четкого плана по выполнению вышеперечисленных изменений у корпорации нет. Поэтому лишь время покажет, насколько удачной получилась смена власти в «королевских гонках».

Новый регламент

Стартующий сезон ознаменуется одними из самых серьезных изменений регламента с момента перехода чемпионата на гибридные турбодвигатели в 2014 году. На этот раз ощутимые изменения коснулись корпуса болидов и шин — и те, и другие стали шире, чтобы увеличить прижимную силу и сцепление с трассой, что сделало болиды как быстрее, так и значительно тяжелее в управлении. Данные изменения позволят гонщикам проходить круги на 3−5 секунды быстрее, чем в прошлом сезоне, что было подтверждено на тестах в Барселоне.

Изменения коснулись и аэродинамики: переднее крыло стало шире и треугольным, заднее — также увеличилось в ширине и опустилось ниже. С дополнительной прижимной силой болиды будут проходить повороты быстрее на 30−40 км/ч. Чтобы справиться с большим весом, на 5 литров увеличен объем топливного бака. Новый регламент усложнит роль пилотов и, как надеется руководство «Формулы-1», вернет плотную и зрелищную борьбу на трассах.

Кто, если не Хэмилтон?

Фаворитом сезона является Хэмилтон. Последние три года его основным конкурентом был Росберг, две дуэли из трех британец выиграл, избеги он технических проблем в прошлом сезоне, то показатель побед над напарником был бы стопроцентным. Превосходство «Мерседеса» над остальными по- прежнему очевидно, предпосылок к ухудшению ситуации нет, Боттас классом ниже Хэмилтона — все это говорит о том, что британец должен без проблем завоевать свой четвертый чемпионский титул.

Однако с таким положением дел явно не согласны конкуренты немецкой «конюшни», которыми, как и в прошлых сезонах, будут «Феррари» и «Ред Булл». На тестах в Барселоне итальянский коллектив и вовсе показал лучшее время прохождения круга по итогам всех восьми дней, да и особых технических проблем не испытывали. Болельщики «Феррари» с 2009 года ждут титула от своих пилотов и от команды в Кубке конструкторов. В прошлом сезоне ни Феттель, ни финн Кими Райкконен так и не смогли взойти на высшую ступень пьедестала, в этом же году, судя по результатам тестов, «Феррари» настроена решительно вернуться на лидирующие позиции в «Формуле-1».

«Ред Булл», напротив, на тестах не впечатлил. Камнем преткновения вновь стали моторы «Рено», которые заметно уступают в надежности и мощности силовым установкам «Феррари» и «Мерседеса». Если французским производителям двигателей удастся решить эти проблемы, то «Ред Булл» навяжет борьбу конкурентам за победы в гонках. А уж об амбициозности пилотов команды — Риккьярдо и голландца Макса Ферстаппена — говорить даже не приходится.

Интриги в середине

Не менее интересной ожидается борьба в середине пелотона. «Уильямс», «Форс Индия», «Рено» и «Торо Россо» по средней скорости находятся не так далеко друг от друга. Лучшее положение из этой четверки у «Уильямса» — в их распоряжении имеются двигатели «Мерседес» и технический директор Падди Лоу, который пришел в команду из чемпионского «Мерседеса». Поэтому именно они будут главными претендентами на четвертое место в Кубке конструкторов.

Занявшая эту позицию по итогам прошлого сезона «Форс Индия» вновь на старте испытывает определенные проблемы с финансированием, что помешает в развитии машины в дальнейшем. В 2016 году команда смогла справиться с финансовыми сложностями и даже без существенных обновлений болида по ходу сезона смогла таки стать лучшей среди остальных. Как сложится у коллектива в этот раз — покажет время.

Муки «Макларена»

Продолжаются мучения, связанные с мотором «Хонда», у «Макларена». Пойдет уже третий сезон после возвращения японского производителя двигателей в «королевские гонки», а надежность их агрегатов по-прежнему оставляет желать лучшего. Вот и на этот раз «Макларен» из-за проблем с моторами стал худшей командой на тестах, проехав наименьший километраж. В первом сезоне на «Хонде» «Макларен» занял девятое место в Кубке конструкторов, во втором — шестое, продолжит ли британский коллектив положительную динамику в этом году — большой вопрос.

Дебютант прошлого сезона «Хаас» готовится развить свой успех. Восьмое место и 29 набранных очков по итогам 2016 года стало для многих сюрпризом, мало кто ожидал, что американский коллектив способен с ходу давать результат. Правда, 2/3 этих очков были набраны в первых четырех гонках, в дальнейшем же команде было сложнее попадать в топ-10. В нынешнем сезоне, видимо, команда сможет улучшить прошлогодний результат, только если «Макларен» не сможет решить своих проблем.

Очевидным аутсайдером чемпионата является «Заубер», у которого даже не будет конкурента в борьбе за последнее место — «Манор», выполнявший эту роль в прошлом году, снялся с соревнований из-за банкротства.

Пан или пропал

Именно под таким девизом пройдет сезон для Квята. Прошлый год стал худшим в карьере россиянина: начинал он его в составе «Ред Булла», где успел один раз приехать на подиум, но уже после домашнего Гран-при (четвертого со старта), в котором стал инициатором аварии с Феттелем, был переведен в младшую команду австрийской «конюшни» «Торо Россо», откуда в обратном направлении последовал Ферстаппен. Оставшаяся часть сезона проходила для россиянина в мучениях: он никак не мог приноровиться к болиду, а многочисленные технические проблемы только подливали масла в огонь. Как итог Квят закончил сезон на 14-м месте, набрав 25 очков (21 из которых пришлись еще на момент выступления за «Ред Булл»).

В нынешнем сезоне у Квята попросту не будет права на ошибку. Для него это будет уже четвертый год в «королевских гонках» в составе «семейства» «Ред Булл», и в случае очередного неудачного выступления россиянина руководство коллектива может задуматься о расставании со своим пилотом, поскольку на его место уже подрастает новое поколение молодежной программы австрийцев в лице француза Пьера Гасли. Чтобы сохранить себе место в «Формуле-1» на сезон 2018 года, Квяту необходимо показывать свои лучшие качества, которые убедят другие команды пригласить его к себе.

Даешь молодежь!

«Королевские гонки» медленно, но верно идут на омоложение состава. По итогам прошлого сезона покинули чемпионат 31-летний Росберг и британец Дженсон Баттон, которому в январе исполнилось 37 лет. Впрочем, чемпион мира 2009 года в отличие от Росберга не исключил своего возвращения в гонки в будущем. Им на смену пришла молодая кровь в лице 18-летнего канадца Лэнса Стролла и бельгийца Стоффеля Вандорна, которому в день гонки Гран-при Австралии исполнится 25 лет.

Официальный дебют бельгийца в «Формуле-1» уже состоялся в прошлом году, когда он в составе «Макларена» заменил на Гран-при Бахрейна угодившего в тяжелую аварию в Австралии Алонсо. Вандорн на далеко не самом быстром «Макларене» смог финишировать в очковой зоне, приехав десятым. Бельгиец с 2013 года входит в молодежную программу британской «конюшни», становился чемпионом в разных младших сериях, и вот, наконец, получил полноценный шанс проявить себя в «Формуле-1».

Стролл же попал в чемпионат в большей степени за счет денег своего отца — канадского миллиардера Лоуренса Стролла, который потратил на подготовку своего сына к сезону порядка $80 млн. Многие эксперты уверены, что «Уильямс» совершил ошибку, пригласив на место боевого пилота столь юного и малоопытного гонщика. Их опасения подтвердились на предсезонных тестах, в ходе которых Стролл несколько раз попадал в аварии, из-за чего команда не смогла выполнить определенный объем работ.

Минус Германия

Календарь предстоящего сезона будет насчитывать 20 этапов — на один меньше, чем в прошлом году. Выпал из числа участников Гран-при Германии, организаторы которого не смогли договориться о проведении гонки в нынешнем году, но уже в 2018-м этап вернется в календарь.

Четвертый в истории Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля. Этап в Баку в этом сезоне будет именоваться Гран-при Азербайджана, а не Гран-при Европы как в прошлом сезоне, и пройдет с 22 по 25 июня.

Завершится сезон 26 ноября гонкой в Абу-Даби.
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