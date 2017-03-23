Сезон «Формулы-1» стартует без Экклстоуна, действующего чемпиона и с новым регламентом

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По окончании прошлого сезона и перед началом нынешнего в «королевских гонках» произошел ряд интересных событий.

Без действующего чемпиона

Объявление немца Нико Росберга о завершении карьеры спустя всего пять дней после завоевания титула прозвучало как гром среди ясного неба. Мало кто мог подумать, что 31-летний гонщик не захочет попытаться развить свой успех и доказать неслучайность своего чемпионства, ведь по мнению многих его победа в сезоне стала возможной только благодаря множественным техническим проблемам у его партнера по «Мерседесу» британца Льюиса Хэмилтона.

фоторепортаж Росберг впервые стал чемпионом «Формулы-1» Немецкий гонщик команды «Мерседес» Нико Росберг впервые в своей карьере стал чемпионом «Формулы-1».

Росберг же мотивировал свое решение тем, что он исполнил свою детскую мечту стать чемпионом мира и что не видит больше мотивации для продолжения борьбы. Общественность неоднозначно восприняла это решение: одни с уважением отнеслись к сказанному Росбергом, другие же назвали это трусостью, полагая, что немец попросту испугался того, что в следующем сезоне он мог быть в пух и прах разгромлен Хэмилтоном. Как бы то ни было, факт остается фактом — старт в гонке в Мельбурне возьмут четыре чемпиона мира, но среди них не будет действующего.

Ранее подобное в «Формуле-1» случалось четыре раза. До Росберга после завоевания титула завершали карьеру британцы Майк Хортон (1958 год, в возрасте 29 лет), Джеки Стюарт (1973, 34 года) и француз Ален Прост (1993, 38 лет). В 1970 году чемпионом мира посмертно стал 28-летний австриец Йохен Риндт.

Боттас на замену

Главным вопросом после ухода Росберга был кто заменит его в составе чемпионского «Мерседеса». Шорт-лист претендентов на вакантное место был велик, назывались кандидатуры и испанца Фернандо Алонсо, и немца Себастьяна Феттеля, и австралийца Даниэля Риккьярдо, даже несмотря на то, что у всех у них были действующие контракты со своими командами. Также в числе соискателей назывался и немец Паскаль Верляйн, который является пилотом молодежной программы «Мерседеса». Но он в итоге был отправлен в «Заубер».

«Мерседес» же решил пойти путем попроще и не нанимать партнером к трехкратному чемпиону мира Хэмилтону именитого гонщика, подписав контракт с финном Валттери Боттасом, менеджером которого является один из руководителей немецкого коллектива Тото Вольфф. Для того, чтобы вызволить финна из «Уильямса», «Мерседесу» пришлось вложиться в возвращение бразильца Фелипе Массы, который выступал за британский коллектив и объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона, так как команда нуждалась в опытном пилоте на замену Боттасу.

Цитата Финн выступает в «Формуле-1» с 2013 года и за это время не одержал ни одной победы, лучшим его результатом в гонке является второе место (два раза), в чемпионате — четвертое (2014 год). Пригласив Боттаса, «Мерседес» с одной стороны пошел на риск, ведь если у него не получится выступать на уровне чемпионской команды, то это даст шанс конкурентам в борьбе за Кубок конструкторов, который немецкая «конюшня» завоевывает последние три сезона. Именно поэтому контракт с финном был заключен только на один год.

Смена власти

Еще одним не менее важным событием в прошедшее межсезонье стала смена власти в «Формуле-1». Берни Экклстоун, с чьим именем связан расцвет «королевских гонок», который сделал чемпионат коммерчески успешным (ежегодный доход почти $2 млрд) и руководил им с 1974 года, больше не имеет никакого отношения к управлению «Формулой-1». 86-летний британец ушел не по своей воле, а по решению новых владельцев чемпионата — американской корпорации Liberty Media.

8 сентября корпорация выкупила начальные 18,7% акций чемпионата за $746 млн. В декабре она привлекла $1,5 млрд от инвесторов, чтобы завершить сделку и выкупить оставшуюся долю у мажоритарного акционера «Формулы-1» CVC Capital. Корпорация также взяла на себя долг, который поднял полную сумму поглощения чемпионата до $8 млрд. Новым исполнительным директором и генеральным промоутером «Формулы-1» был назначен Чейз Кэри, спортивным директором стал Росс Браун, а коммерческим — Шон Братчес, Экклстоун же получил должность почетного президента.

Новые владельцы намерены в значительной степени изменить проведение чемпионата: добавить больше гонок в США, сделать Гран-при больше похожим на шоу, лучше использовать цифровые медиа, изменить структуру распределения призовых, получать больше прибыли от платного телевидения и многие другие идеи. Однако на их реализацию потребуется ни один год, о чем говорят и в Liberty Media, а четкого плана по выполнению вышеперечисленных изменений у корпорации нет. Поэтому лишь время покажет, насколько удачной получилась смена власти в «королевских гонках».

Новый регламент

Стартующий сезон ознаменуется одними из самых серьезных изменений регламента с момента перехода чемпионата на гибридные турбодвигатели в 2014 году. На этот раз ощутимые изменения коснулись корпуса болидов и шин — и те, и другие стали шире, чтобы увеличить прижимную силу и сцепление с трассой, что сделало болиды как быстрее, так и значительно тяжелее в управлении. Данные изменения позволят гонщикам проходить круги на 3−5 секунды быстрее, чем в прошлом сезоне, что было подтверждено на тестах в Барселоне.

Изменения коснулись и аэродинамики: переднее крыло стало шире и треугольным, заднее — также увеличилось в ширине и опустилось ниже. С дополнительной прижимной силой болиды будут проходить повороты быстрее на 30−40 км/ч. Чтобы справиться с большим весом, на 5 литров увеличен объем топливного бака. Новый регламент усложнит роль пилотов и, как надеется руководство «Формулы-1», вернет плотную и зрелищную борьбу на трассах.

Цитата Кроме того, внесены изменения в порядок старта в дождливых условиях. Если в силу погоды в начале гонки требуется появление на трассе автомобиля безопасности, то, в отличие от предыдущих сезонов, старт будет производиться с места, но только после того, как условия на трассе будут сочтены безопасными. Автомобиль безопасности вернется на пит-лейн, а все болиды выстроятся на решетке для процедуры старта.

Кто, если не Хэмилтон?

Фаворитом сезона является Хэмилтон. Последние три года его основным конкурентом был Росберг, две дуэли из трех британец выиграл, избеги он технических проблем в прошлом сезоне, то показатель побед над напарником был бы стопроцентным. Превосходство «Мерседеса» над остальными по- прежнему очевидно, предпосылок к ухудшению ситуации нет, Боттас классом ниже Хэмилтона — все это говорит о том, что британец должен без проблем завоевать свой четвертый чемпионский титул.

Однако с таким положением дел явно не согласны конкуренты немецкой «конюшни», которыми, как и в прошлых сезонах, будут «Феррари» и «Ред Булл». На тестах в Барселоне итальянский коллектив и вовсе показал лучшее время прохождения круга по итогам всех восьми дней, да и особых технических проблем не испытывали. Болельщики «Феррари» с 2009 года ждут титула от своих пилотов и от команды в Кубке конструкторов. В прошлом сезоне ни Феттель, ни финн Кими Райкконен так и не смогли взойти на высшую ступень пьедестала, в этом же году, судя по результатам тестов, «Феррари» настроена решительно вернуться на лидирующие позиции в «Формуле-1».

«Ред Булл», напротив, на тестах не впечатлил. Камнем преткновения вновь стали моторы «Рено», которые заметно уступают в надежности и мощности силовым установкам «Феррари» и «Мерседеса». Если французским производителям двигателей удастся решить эти проблемы, то «Ред Булл» навяжет борьбу конкурентам за победы в гонках. А уж об амбициозности пилотов команды — Риккьярдо и голландца Макса Ферстаппена — говорить даже не приходится.

Интриги в середине

Не менее интересной ожидается борьба в середине пелотона. «Уильямс», «Форс Индия», «Рено» и «Торо Россо» по средней скорости находятся не так далеко друг от друга. Лучшее положение из этой четверки у «Уильямса» — в их распоряжении имеются двигатели «Мерседес» и технический директор Падди Лоу, который пришел в команду из чемпионского «Мерседеса». Поэтому именно они будут главными претендентами на четвертое место в Кубке конструкторов.

Занявшая эту позицию по итогам прошлого сезона «Форс Индия» вновь на старте испытывает определенные проблемы с финансированием, что помешает в развитии машины в дальнейшем. В 2016 году команда смогла справиться с финансовыми сложностями и даже без существенных обновлений болида по ходу сезона смогла таки стать лучшей среди остальных. Как сложится у коллектива в этот раз — покажет время.

Цитата «Торо Россо», за которую выступает единственный российский гонщик в «королевских гонках» Даниил Квят, и «Рено» находятся в заложниках у французских двигателей. Как бы ни была хороша аэродинамическая и техническая часть болидов команд, моторы «Рено» могут перечеркнуть все усилия. Поэтому эти коллективы на данный момент выглядят менее конкурентоспособными на фоне соперников.

Муки «Макларена»

Продолжаются мучения, связанные с мотором «Хонда», у «Макларена». Пойдет уже третий сезон после возвращения японского производителя двигателей в «королевские гонки», а надежность их агрегатов по-прежнему оставляет желать лучшего. Вот и на этот раз «Макларен» из-за проблем с моторами стал худшей командой на тестах, проехав наименьший километраж. В первом сезоне на «Хонде» «Макларен» занял девятое место в Кубке конструкторов, во втором — шестое, продолжит ли британский коллектив положительную динамику в этом году — большой вопрос.

Дебютант прошлого сезона «Хаас» готовится развить свой успех. Восьмое место и 29 набранных очков по итогам 2016 года стало для многих сюрпризом, мало кто ожидал, что американский коллектив способен с ходу давать результат. Правда, 2/3 этих очков были набраны в первых четырех гонках, в дальнейшем же команде было сложнее попадать в топ-10. В нынешнем сезоне, видимо, команда сможет улучшить прошлогодний результат, только если «Макларен» не сможет решить своих проблем.

Очевидным аутсайдером чемпионата является «Заубер», у которого даже не будет конкурента в борьбе за последнее место — «Манор», выполнявший эту роль в прошлом году, снялся с соревнований из-за банкротства.

Пан или пропал

Именно под таким девизом пройдет сезон для Квята. Прошлый год стал худшим в карьере россиянина: начинал он его в составе «Ред Булла», где успел один раз приехать на подиум, но уже после домашнего Гран-при (четвертого со старта), в котором стал инициатором аварии с Феттелем, был переведен в младшую команду австрийской «конюшни» «Торо Россо», откуда в обратном направлении последовал Ферстаппен. Оставшаяся часть сезона проходила для россиянина в мучениях: он никак не мог приноровиться к болиду, а многочисленные технические проблемы только подливали масла в огонь. Как итог Квят закончил сезон на 14-м месте, набрав 25 очков (21 из которых пришлись еще на момент выступления за «Ред Булл»).

В нынешнем сезоне у Квята попросту не будет права на ошибку. Для него это будет уже четвертый год в «королевских гонках» в составе «семейства» «Ред Булл», и в случае очередного неудачного выступления россиянина руководство коллектива может задуматься о расставании со своим пилотом, поскольку на его место уже подрастает новое поколение молодежной программы австрийцев в лице француза Пьера Гасли. Чтобы сохранить себе место в «Формуле-1» на сезон 2018 года, Квяту необходимо показывать свои лучшие качества, которые убедят другие команды пригласить его к себе.

Цитата Будущее Квята зависит не только от него самого, но и во многом от того, как сложатся дела у Боттаса в «Мерседесе». Если немецкий коллектив сочтет, что финн не соответствует уровню команды, то на его место в 2018 году могут позвать одного из топ-пилотов, среди которых и Риккьярдо. В случае перехода австралийца «Ред Булл», скорее всего, даст шанс проявить себя в главной команде партнеру Квята испанцу Карлосу Сайнсу-младшему, оставив россиянина в «Торо Россо» и позвав к нему Гасли. Варианты продолжения карьеры у Квята будут, главное — показывать стабильно высокие результаты, в противном случае нынешний сезон может стать последним для него в «Формуле-1».

Даешь молодежь!

«Королевские гонки» медленно, но верно идут на омоложение состава. По итогам прошлого сезона покинули чемпионат 31-летний Росберг и британец Дженсон Баттон, которому в январе исполнилось 37 лет. Впрочем, чемпион мира 2009 года в отличие от Росберга не исключил своего возвращения в гонки в будущем. Им на смену пришла молодая кровь в лице 18-летнего канадца Лэнса Стролла и бельгийца Стоффеля Вандорна, которому в день гонки Гран-при Австралии исполнится 25 лет.

Официальный дебют бельгийца в «Формуле-1» уже состоялся в прошлом году, когда он в составе «Макларена» заменил на Гран-при Бахрейна угодившего в тяжелую аварию в Австралии Алонсо. Вандорн на далеко не самом быстром «Макларене» смог финишировать в очковой зоне, приехав десятым. Бельгиец с 2013 года входит в молодежную программу британской «конюшни», становился чемпионом в разных младших сериях, и вот, наконец, получил полноценный шанс проявить себя в «Формуле-1».

Стролл же попал в чемпионат в большей степени за счет денег своего отца — канадского миллиардера Лоуренса Стролла, который потратил на подготовку своего сына к сезону порядка $80 млн. Многие эксперты уверены, что «Уильямс» совершил ошибку, пригласив на место боевого пилота столь юного и малоопытного гонщика. Их опасения подтвердились на предсезонных тестах, в ходе которых Стролл несколько раз попадал в аварии, из-за чего команда не смогла выполнить определенный объем работ.

Минус Германия

Календарь предстоящего сезона будет насчитывать 20 этапов — на один меньше, чем в прошлом году. Выпал из числа участников Гран-при Германии, организаторы которого не смогли договориться о проведении гонки в нынешнем году, но уже в 2018-м этап вернется в календарь.

Четвертый в истории Гран-при России пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля. Этап в Баку в этом сезоне будет именоваться Гран-при Азербайджана, а не Гран-при Европы как в прошлом сезоне, и пройдет с 22 по 25 июня.